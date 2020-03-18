Фінансова допомога в умовах пандемії: влада США планує роздавати громадянам чеки на 1000 доларів

Президент США Дональд Трамп обговорює можливість надсилати американцям чеки на суму 1000 доларів як допомогу внаслідок економічних труднощів, спричинених коронавірусом.

Він також заявив, що, ймовірно, будуть діяти польові лікарні, розміщені в так званих "гарячих зонах" поширення коронавірусу, пише PYMNTS.com.

Читайте також: ФРС США вдруге поспіль знизила облікову ставку, щоб запобігти новій економічній кризі

На зустрічі з Трампом, присвяченій заходам боротьби з коронавірусом, були присутні міністр фінансів США Стівен Мнучін та інші посадовці. Зокрема, голова Сполучених Штатів зазначив, що веде переговори з лідерами Конгресу, щоб сформувати план надання фінансової допомоги громадянам.

Трамп заявив, що виклики для економіки країни будуть короткостроковими.

Ми налаштовані на перемогу, і я вважаю, що ми це зробимо швидше, ніж думають люди, сподіваюся,

– зазначив Дональд Трамп.

За словами віцепрезидента США Майка Пенса, адміністрація Дональда Трампа звернулася до керівництва будівельних компаній із проханням подарувати маски N95 лікарням. Також топ-менеджмент цих підприємств попросили не купувати респіратори й маски, щоб не викликати їхній дефіцит.

Знати більше: Єврооблігації. Інструмент для збереження коштів під час паніки

Польові лікарні, про які йшлося раніше, за словами Пенса, будуть створені швидко. Такі медичні пункти зможуть оперативно надавати допомогу особам, зараженим коронавірусом. Трамп заявив, що зараз шукають місця на розміщення таких лікарень.

Також президент США закликав американців залишатися вдома на карантині впродовж 15 днів, щоб допомогти сповільнити темпи поширення коронавірусу. Громадянам слід уникати натовпів і, за можливості, якнайдовше залишатись у своїх будинках.

Ми просимо наше старше покоління залишатися у своїх домівках. Також ми звертаємося до молод з проханням, аби вони припинили виходити на вулицю,

– сказала радниця Дональда Трампа Дебора Біркс.

Коронавірус у США – що відомо? За даними центрів контролю та профілактики захворювань у США зафіксовано щонайменше 6420 випадків зараження COVID-19. Померли в Сполучених Штатах від коронавірусу 108 осіб. Лише 17 осіб вилікувалося. Пандемія COVID-19 поширилися в усіх 50 штатах.



Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.