Фондові ринки Азії та США обвалилися на тлі загострення ситуації з коронавірусом

У понеділок, 23 березня, американські ф’ючерси на акції впали на понад 3%, а основні індекси фондових ринків Азії теж значно обвалилися.

Причиною такого зниження стало посилення карантинних заходів у низці країн для боротьби з пандемією коронавірусу, повідомляє USAToday.

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Індійський індекс Sensex знизився на 12,1%. У результаті фондова біржа вимушена була припинити торги. Ключовий фондовий показник Сінгапуру опустився на 7,7% після того, як влада міста оголосила про різкий ріст кількості випадків зараження коронавірусом та перші дві смерті.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 23 березня 2020 року у світі зареєстровано 350 536 підтверджених випадків зараження, із них 15 328 – закінчилися смертю. Одужало вже 100 165 осіб.



В Україні підтверджено 73 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 3 – летальні, а один пацієнт уже одужав.

Ситуація на азійських фондових ринках

У Бангкоку акції знизилися в ціні на 7%. Японський фондовий індекс Nikkei 225 тримався стабільно, збільшившись на 1,9% до полудня понеділка, 23 березня. Ймовірно, інвесторів заохочує можливість того, що Міжнародний олімпійський комітет може відкласти Олімпіаду-2020 в Токіо.

Прем’єр-міністр Японії Сінцо Абе визнав, що перенесення дати проведення спортивних змагань може бути неминучим. Канада й Австралія вже заявили організаторам, що не відправлять своїх спортсменів до Токіо на Олімпіаду в цьому році. Вони вимагають, щоб подія була відкладена на рік.

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Фондовий ринок США

У США закінчилися переговори між Конгресом та Білим домом, у результаті яких Сенат проголосував проти виділення близько 2 трильйонів доларів екстреної допомоги з наслідками коронавірусу.

Представники Демократичної партії заявили, що законопроєкт про надання фінансової допомоги стосується переважно корпорацій. За їхніми словами, проєкт закону не допоможе медичним працівникам і пересічним громадянам подолати кризу, спричинену пандемією.

Вищеописані події призвели до падіння основних фондових показників ринку США:

ндекс найбільших американських компаній S&P 500 знизився на 3,5% ;

; промисловий індекс Доу-Джонса опустився на 3,6%.

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Як пандемія коронавірусу вплинула на фондові ринки

Індекс S&P/ASX 200 на Сіднейській фондовій біржі знизився на 5,6% – до 4 546 пунктів. У неділю, 22 березня, уряд Австралії оголосив про виділення фінансової допомоги на суму 66,4 мільярда австралійських доларів (38,5 мільярда доларів США) на боротьбу з наслідками коронавірусу. Раніше центральний банк Австралії надав 10 мільярдів доларів фінансової допомоги.

Південнокорейський фондовий індекс Kospi опустився на 5,3% – до 1482 пунктів. Гонконзький біржовий показник Hang Seng знизився на 4,6% – до 21 756 пунктів, а індекс фондової біржі Шанхая впав на 3,1% – до 2660 пунктів.

Акції на Волл-стріт різко просіли в ціні так само, як і вартість нафти. Цьому передувало те, що Нью-Йорк став останнім штатом, влада якого вирішила ввести жорсткіші карантинні заходи, зобов’язавши всіх людей залишатися вдома, щоб обмежити поширення коронавірусу.

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Після таких кроків політичної верхівки, у п’ятницю, 20 березня, індекс широкого американського ринку S&P 500 знизився на 4,3% – до 2 304 пунктів, а промисловий індекс Доу-Джонса опустився на 3,8% – до 6 879 пунктів.

Економічна ситуація в Азії теж не дуже стабільна. Різке збільшення випадків зараження коронавірусом зафіксовано в країнах Південно-Східної Азії.

Інвестори заявляють, для того, щоб фондові ринки припинили постійно обвалюватися, потрібно аби коронавірус перестав стрімко поширюватися.

Американський S&P 500 є орієнтиром для багатьох світових фондових індексів. Професійні інвестори звертають увагу саме на динаміку цього показника під час ухвалення рішень під час торгів.

Так, S&P 500 знизився на 31,1% з моменту досягнення рекордного росту в лютому цього року. А минулий тиждень став найгіршим на ринку з моменту жовтня 2008 року.

Зараз інвестори все частіше вкладають гроші в державні облігації, чим знижують їхню дохідність. Зокрема, 10-річні казначейські облігації США опустилися до 0,81% з 0,94% у п’ятницю, 20 березня.



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