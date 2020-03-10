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Фондові ринки після великого падіння: як змінилися основні біржові показники

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Світові фондові ринки відновлюються після падіння / Pixabay

У вівторок, 10 березня, фондові ринки почали відновлюватися після вчорашнього найбільшого падіння з моменту фінансової кризи 2008 року.

Азійські біржові показники продемонстрували ознаки стабілізації, а індекс найбільших американських компанії S&P 500 зріс на 3%, повідомляє Bloomberg.

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Ситуація на світових фінансових ринках:
  • Японський фондовий ринок піднявся на 4%.
  • У Сіднеї акції зросли в ціні на 3%.
  • Нафта подорожчала майже на 8% після масштабного обвалу вартості в понеділок, 9 березня.
  • Курс японської єни знизився на 2%, а швейцарський франк переживає найбільше падіння з липня 2019 року.
  • Дохідність за 10-річними облігаціями казначейства США теж зросла.

Окрім того, не вщухають побоювання щодо зниження прибутків підприємств та виникнення нової фінансової кризи через спалах коронавірусу у світі. Зокрема, влада Італії розширила карантин на всю країну. Стрімке падіння цін на нафту загрожує великою кількістю дефолтів у цій галузі.

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Що відбувається на фінансових ринках світу: основні зміни

Акції:

  • Ф’ючерси на S&P 500 збільшилися на 3,4%. Нагадаємо, напередодні фондовий індекс S&P 500 знизився на 7,6%.
  • Японський фондовий індекс Topix зріс на 1,3%.
  • Австралійський індекс S&P/ASX 200 піднявся на 3,1%.
  • Південнокорейський індекс Kospi виріс на 0,4%.
  • Гонконгський індекс Hang Seng збільшився на 1,8%.
  • Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 1,8%.
  • Ф’ючерси на Euro Stoxx 50 набрали 2,3%.

Валюти:

  • Японська єна знизилася на 2,2% до 104,61 за долар.
  • Курс євро становить 1,1358 долара, що на 0,8% менше, ніж було в понеділок, 9 березня.
  • Китайський юань виріс на 0,3% до 6,9336 за долар.

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Облігації:

  • Дохідність за 10-річними казначейськими облігаціями США зросла на 12 базових пунктів – 0,66%.
  • Дохідність австралійських 10-річних держоблігацій збільшилася на 18 базових пунктів – 0,79%.

Сировина:

  • Золото знизилося на 1,3% до 1658,88 долара за унцію.
  • Нафта марки WTI зросла в ціні на 7,6% до 33,50 долара за барель.
Автор: Тетяна Панасюк
Теги: Нафта Курси валют Фінанси Фондовий ринок Інвестиції Світові біржі
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