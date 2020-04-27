Фондові ринки ростуть попри падіння цін на нафту: як змінилися основні біржові індекси

У понеділок, 27 квітня, азійські фінансові ринки відкрилися ростом. Інвестори оптимістично сприйняли дії країн, спрямовані на підтримку економіки в умовах пандемії коронавірусу.

Федеральна резервна система США, Центральний банк Японії і Європейський центробанк продовжують схвалювати антикризові заходи для протидії глобальному економічному спаду, пише Ліга.Бізнес. Також низка країн починають пом’якшувати карантинні обмеження.

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Як змінилися основні біржові показники:

Ф’ючерси на S&P 500 піднялися на 0,4%. У п’ятницю, 24 квітня, цей індекс зріс на 1,4%.

піднялися на 0,4%. У п’ятницю, 24 квітня, цей індекс зріс на 1,4%. Один із найважливіших фондових індексів Японії – Topix – збільшився на 1,2%.

– збільшився на 1,2%. Австралійський індекс S&P зріс на 0,6%.

зріс на 0,6%. Південнокорейський фондовий індекс Kospi піднявся на 1,7%.

піднявся на 1,7%. Гонконзький Hang Seng збільшився на 1,6%.

збільшився на 1,6%. Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite виріс на 0,7%.

Курси валют

Валюти дорожчають по відношенню до долара. Зокрема, єна зросла на 0,2% – до 107,34 за долар. Юань торгується на рівні 7,0824 за долар, піднявшись на 0,1%.

Курс євро щодо долара майже не змінився – знаходиться на рівні 1,0825 долара.

Австралійський долар зріс на 1% – до 64,35 цента США.

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Ціни на нафту

Нафта подешевшала після кількаденного росту на минулому тижні. Американська WTI знизилася на 8% – до 15,57 долара за барель. Ціна на нафту Brent опустилася на 1,6% і становить 21,10 долара за барель. Однак станом на 8:25 за київським часом сировина марки Brent торгувалася за 24,01 долара за барель.

Через поширення коронавірусу світовий попит на нафту знизився на третину. У кінці березня ціни на сировину опустилися до рівня 2002 року. А в минулий понеділок, 20 квітня, вартість травневих ф’ючерсів американської нафти WTI знизилася майже на 300% і продемонструвала від’ємне значення – мінус 37,6 долара за барель.

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Однак з наступного дня еталонні марки нафти почали дорожчати. На ріст їхніх цін вплинули новини про те, що деякі країни почали скорочувати нафтовидобуток раніше офіційного терміну дії угоди ОПЕК+ 1 травня. Окрім того, затвердження Конгресом США нового антикризового пакета заходів для порятунку економіки країни та подальше підписання законопроєкту Дональдом Трампом теж позитивно вплинули на збільшення вартості нафти.