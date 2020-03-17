Фондові ринки США й Азії переживають падіння: біржові індекси масово знижуються

Тиждень почався для американських і азійських фондових ринків падінням. Це сталося внаслідок зниження облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США для протидії виникнення нової економічної кризи.

За даними USAToday, станом на понеділок, 16 березня, основний австралійський показник ASX 200 знизився на 7%, а індекс Гонконзької фондової біржі Hang Seng втратив 2%.

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Ключовий фондовий показник Шанхаю опустився на 0,5%. Нафта Brent теж знизилася в ціні на 3%, а вартість золота, навпаки, зросла.

Ф’ючерси на індекс S&P 500 в ніч з неділі, 15 березня, на понеділок, 16 березня, впали на 5%, що призвело до повного зупинення торгів.

За результатами вчорашніх торгів індекс найбільших американських компаній S&P 500 знизився на 11,98%. Показник електронної біржі Nasdaq опустився на 12,32%, а промисловий індекс Доу-Джонса – на 12,93%.

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ФРС знизила облікову ставку до діапазону від 0% до 25%. Фінансовий регулятор заявив, що зберігатиме такі показники до того часу, поки не буде впевненим, що економіка США ніяк не постраждає від наслідків коронавірусу.

Рішення ФРС не стане вирішальною позицією для ринків. Адже учасники фінансових ринків, ймовірно, сприйняли зниження облікової ставки як паніку на тлі власних страхів, пов’язаних із уповільненням темпів росту економіки,

– зазначив Вішну Варатан, спеціаліст банку Mizuho.

Центральний банк Японії провів нараду, скликану на кілька днів раніше, ніж планувалося. Губернатор Банку Японії Харухіко Курода пообіцяв зробити все, щоб допомогти економічному зростанню країни.

Влада низки європейських держав змушена була ввести надзвичайний стан через збільшення випадків зараження коронавірусом. Зокрема, зачинено всі торговельні комплекси, заклади громадського харчування, спортзали тощо. Деякі країни повністю закривають кордони для іноземців.

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Фондовий ринок США покинув територію "биків", на якій перебував з 2009 року, і потрапив під вплив "ведмежого" тренду. У Європі спостерігається аналогічна ситуація.

За прогнозами американського фінансового холдингу JPMorgan Chase, темпи росту економіки США знизяться на 2% в першому кварталі 2020 року і на 3% – у квітні-червні.

Представники авіакомпанії United Airlines заявили, що скоротять кількість рейсів на 50% в квітні й травні, і очікує, що ця тенденція збережеться в період літнього сезону. Американські авіалінії також повідомили, що знизять на 75% кількість міжнародних рейсів через коронавірус. Компанія Apple тимчасово закриває свої магазини за межами Китаю.