Фондові ринки стрімко падають на тлі економічного спаду у світі

У п’ятницю, 3 лютого, азійські фондові ринки не відзначалися стабільністю. Адже економічний спад внаслідок пандемії коронавірусу продовжує впливати на настрої інвесторів.

За даними CNN, японський індекс Nikkei 225 збільшився на 0,7%, а гонконзький Hang Seng знизився на 0,6%. Китайський Shanghai Composite опустився на 0,2%.

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Нестабільність на ринку виникає внаслідок глобального економічного спаду через COVID-19. Економічна ситуація у світі може ще більше погіршитися перед тим, як почати відновлення. Волатильність на ринку зберігатиметься впродовж деякого часу,

– зазначив Тай Хуей, головний стратег з ринків Азії у JP Morgan.

Ф’ючерси на американські акції теж знизилися:

Промисловий індекс Доу-Джонса опустився на 0,9% (188 пунктів).

опустився на 0,9% (188 пунктів). Ф’ючерси на S&P 500 знизилися приблизно на 0,9%.

знизилися приблизно на 0,9%. Ф’ючерси на Nasdaq впали на 0,8%.

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Фактори, що впливають на ціни акцій

Вартість нафти

На момент закриття торгів у четвер, 2 квітня, ціни на акції дещо піднялися на тлі росту вартості нафти. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп закликав скоротити обсяги видобутку сировини. Однак уже сьогодні, 3 квітня, вартість нафти різко впала. Зокрема, Brent подешевшала на 10 доларів – з 36 до 26 доларів.

Попит на нафту знизився через поширення коронавірусу у світі та початок "цінової війни" між Росією і Саудівською Аравією. Так, остання відмовилася скоротити видобуток сировини після невдалої зустрічі ОПЕК на початку березня. Тоді Росія не підтримала пропозицію Саудівської Аравії знизити обсяги видобутку нафти, щоб уповільнити економічний спад.

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Підвищення рівня безробіття у США

Фондові ринки дещо зросли у четвер, попри прогноз про збільшення безробіття у США до рекордного рівня за всю історію Америки. Через коронавірус усе більше підприємств змушені зупиняти роботу та звільняти працівників.

Упродовж минулого тижня, що закінчився 28 березня, близько 6,6 мільйона американців звернулися за фінансовою допомогою з безробіття. Ще тиждень тому це число становило 3,3 мільйона осіб. Таким чином, загальна кількість заявок на допомогу з безробіття у березні перевищила 10 мільйонів.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 3 квітня 2020 року у світі зареєстровано 1 018 948 підтверджених випадків зараження, із них 53 211 – закінчилися смертю. Одужало вже 212 357 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 942 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 23 – летальні, а 19 пацієнтів одужало.