Фондові ринки Європи обвалилися слідом за США й Азією: коротко про ситуацію на біржах

Тиждень для європейських фондових ринків, так само як і для американських, почався зі стрімкого падіння. Під впливом повторного зниження облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США світові ринки акцій обвалилися.

Дії Федрезерву покликані зменшити вплив коронавірусу на економіку Сполучених Штатів, пише Investing.com.

До теми: Фондові ринки США й Азії переживають падіння: біржові індекси масово знижуються

Як змінилися основні біржові індекси фондового ринку Європи:

Німецький індекс DAX знизився на 10% , або на 971 пункти.

, або на 971 пункти. Головний фондовий індекс Франції CAC 40 впав на 6,4% (262 пункти).

(262 пункти). Ф’ючерси на британський індекс FTSE 100 зменшився на 3,5% (187 пункти).

(187 пункти). Індекс найбільших європейських компаній Euro Stoxx 50 опустився на 5,3% (281 пункти).

ФРС ухвалив рішення підтримати економіку, яка зазнає негативного впливу під тиском пандемії коронавірусу. Зокрема, регулятор вдруге за місяць знизив облікову ставку до цільового діапазону від 0% до 0,25%. Окрім того, Федрезерв збільшив портфель державних облігацій на суму 700 мільярдів доларів.

Читайте також: IPO 2020. Інвестиційні можливості

Однак ці кроки не підвищують довіри інвесторів. Вони, своєю чергою, звертають увагу на останні економічні дані, які свідчать про негативний вплив коронавірусу на другу за величиною економіку світу.

Виробничі потужності Китаю в січні-лютому цього року знизилися на 13,5% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Таке різке падіння стало найбільшим із січня 1990 року. Ще в грудні минулого року виробничі потужності КНР стрімко зростали, піднявшись на 6,9% в порівнянні з цим же періодом 2018 року.

Обсяги продажів у Китаї теж скоротилися на 20,5% упродовж січня-лютого. Рівень безробіття у країні в лютому збільшився на 6,2%, порівняно з 5,2% у грудні 2019 року.

Цікаво: Без паніки: як заробляти на інвестиціях під час кризи на фондових ринках

Зараз увага всього світу прикута до Європи, де кількість випадків зараження коронавірусом із кожним днем зростає. Міністри фінансів країн Європейського Союзу збираються обговорити вплив смертельного вірусу на економіку їхніх держав та Європи загалом.

У центрі їхньої уваги, ймовірно, буде план Єврокомісії, оприлюднений у п’ятницю, 13 березня, щодо збільшення витрат на сектори економіки, які постраждали від коронавірусу найбільше. Також вони планують послабити умови представникам бізнесу країн ЄС для розвитку їхньої діяльності в умовах пандемії.

На тлі падіння фондових ринків обвал цін спостерігається і в нафтовій індустрії. Зокрема, у понеділок, 16 березня, вартість нафти марки Brent була меншою, ніж 30 доларів за барель.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 17 березня 2020 року у світі зареєстровано 182 406 підтверджених випадків зараження, із них 5 833 – закінчилися смертю. Одужало вже 79 433 осіб. На території Європи зафіксовано 63 268 випадків захворювання COVID-19.



В Україні підтверджено 7 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, один із них – летальний.