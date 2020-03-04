Фондові ринки Європи виросли, у США – знову обвал: наслідки дій Федрезерву в умовах коронавірусу

Федеральна резервна система (ФРС) США в екстреному режимі знизила базову облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту до 1%-1,25% річних.

У результаті такого рішення американського фінансового регулятора ключові фондові індекси ринку США впали, а фондові показники країн Західної Європи – зросли, пише "НВ Бізнес".

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Що відбувається на фондових ринках Європи та США?

Як виросли ключові індекси європейського фондового ринку:

Фондовий індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 збільшився на 1,37% (381,13 пункту).

збільшився на 1,37% (381,13 пункту). Британський індекс FTSE 100 зріс на 0,95%.

зріс на 0,95%. Німецький індекс DAX піднявся на 1,08%

піднявся на 1,08% Французький індекс CAC 40 виріс на 1,12%.

виріс на 1,12%. Іспанський індекс IBEX 35 збільшився на 0,80%.

збільшився на 0,80%. Італійський індекс FTSE MIB зріс на 0,43%.

Що з індексами американського фондового ринку:

Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 2,94% (785,91 пункту) до 25 917,41 пункту.

знизився на 2,94% (785,91 пункту) до 25 917,41 пункту. Фондовий індекс найбільших американських компаній S&P 500 впав на 2,81% (86,86 пункту) до 3003,37 пункту.

впав на 2,81% (86,86 пункту) до 3003,37 пункту. Індекс Nasdaq Composite (компанії, акції яких торгуються на біржі Nasdaq) втратив 2,99% (268,08 пункту) і становить 8684,09 пункту.

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Чому фондовий ринок США знову обвалився?

Як бачимо, зниження відсоткової ставки Федрезервом для протидії негативному впливу коронавірусу на економіку США не заспокоїло інвесторів, а, ймовірно, налякало їх. Підтвердженням цього факту стало рекордне падіння дохідності казначейських облігацій США, що однозначно не викликало оптимізму в трейдерів. Так, дохідність 10-річних держоблігацій досягла нижче 1%.

Нагадаємо, 3 березня у ФРС США повідомили, що коронавірус справді несе ризики для економіки країни. Тому фінансовий регулятор вирішив знизити відсоткову ставку по федеральних кредитних коштах на 0,5%.

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Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 4 березня 2020 року у світі зареєстровано 93 160 підтверджених випадків зараження, із них 3 198 – летальні. Одужало вже 50 690 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.