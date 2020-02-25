Фондовий ринок США обвалився слідом за Європою та Азією: що буде з акціями компаній

Побоювання щодо можливого впливу коронавірусу на економіку Європи, Азії та країн Близького Сходу призвело до того різкого обвалу на фондових ринках. У результаті стрімко знизилась ціна акцій технологічних компаній.

Падіння основних фондових показників у Європі та Азії призвело до обвалу фондового ринку США, пише Techcrunch.

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Як знизилися ключові фондові індекси (дані станом на понеділок, 24 лютого):

Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 2,92% або 846,17 пункти.

впав на 2,92% або 846,17 пункти. S&P 500 опустився на 2,73% (91,18 пункти).

опустився на 2,73% (91,18 пункти). Nasdaq втратив 3,57% (336,69 пункти).

Знизилась на 2,98% вартість акцій SaaS-компаній. Цінні папери SaaS-підприємств є одними з найдорожчих на ринку. Оскільки їхня ціна падає, це може стати причиною виникнення "бичачої тенденції" для цієї категорії цінних паперів.

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Вартість акцій інших компаній на тлі такого обвалу на фондовому ринку теж можуть знизитися.

Зокрема, можуть постраждати підприємства, які планують оприлюднити звіти про прибутки на цьому тижні (Square, HP, Box, Salesforce), або представити прогноз про доходи на 2020 рік (Asana, Airbnb та ін.)

Як відомо, жодна компанія не любить повідомляти нову інформацію, коли ринки падають. Адже тоді набагато складніше досягти прогнозованого результату. Компанії, що звітують про свої прибутки теж можуть постраждати від песимістичних оцінок з боку інвесторів та аудиторії загалом.

Коронавірус і світова економіка: як в Азії та Європі боротимуться з наслідками епідемії

Нагадаємо, понеділок, 24 лютого, почався не дуже добре для фондових ринків Європи, Азії та Близького Сходу. Усі ключові індекси різко знизилися, ціна нафти теж зменшилася. Однак вартість золота, навпаки, зросла.

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Економісти сподіваються, що Китай надасть основні показники щодо стабільності темпів зростання економіки країни вже до кінця цього тижня.

Однак, взявши до уваги всі новини, пов'язані з впливом коронавірусу на світову економіку, ситуація не виглядає "стабільною".

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив на вихідних, що новий коронавірус має "відносно великий вплив на економіку та суспільство". За його словами, уряд КНР уже вживає заходи для мінімізації збитків для бізнесу.

Тим часом у Європі директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва зазначила, що організація готова спрямувати всі зусилля на пом'якшення наслідків смертельного вірусу для ринкової економіки.

Міжнародна співпраця має важливе значення для стримування Covid-19 та його негативного впливу на економіку, особливо якщо спалах епідемії буде доволі стійким і продовжуватиме поширюватися, – стверджує Кристаліна Георгієва.

Коронавірус 2020: останні відомості Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 підтверджених випадків зараження, із них 2 619 – летальні. Одужало вже 25 360 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.