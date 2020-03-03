Фондовий ринок США очікує зниження відсоткової ставки: чи вплине це на біржові індекси

Зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США не стане "ліками" від коронавірусу для фондового ринку.

Про це заявив американський інвестор та ведучий власного шоу "Mad Money" ("Шалені гроші") Джим Крамер в ефірі телепрограм "Squawk on the Street" на CNBC.

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Якщо ФРС не може створити вакцину, щоб перемогти вірус, то це насправді не має значення, – зазначив Крамер.

Останній тиждень лютого – найгірший для фондових ринків: що сталося? Нагадаємо, на минулому тижні фондовий ринок США та і світу загалом продемонстрував найгірші показники з часу фінансової кризи у 2008 році. Зокрема, промисловий індекс Доу-Джонса, S&P 500 і Nasdaq потрапили під корекцію, у результаті якої знизилися на 10%.

Крамер вважає, що оптимізм щодо відновлення фондового ринку, пов'язаний із очікуваннями зниження відсоткової ставки ФРС. Адже, на думку аналітиків, таке рішення американського регулятора ізолює економіку США від негативних наслідків коронавірусу.

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Спеціалісти Goldman Sachs, одного з найбільших у світі інвестиційних банків, вважають, що ФРС, ймовірно, оголосить про зниження відсоткової ставки на 0,5% на засіданні 17-18 березня. У Goldman Sachs переконані, що фінансовий регулятор ще раз зменшить на 0,5% облікову ставку пізніше в цьому році.

Нинішній діапазон коштів надходить під 1,5%-1,75%. У минулому році ФРС уже знижала облікову ставку.

У понеділок, 2 березня, торговці на ринку ф'ючерсів з 9-відсотковою ймовірністю вказували на те, що діапазон ставки по федеральным фондам до грудня знизиться від 0,25% до 0%.

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У п'ятницю, 28 лютого, голова ФРС Джером Павелл заявив, що центральний банк США всіляко діятиме для підтримання економіки країни в умовах поширення коронавірусу. Він також зазначив і про зниження облікової ставки фінансовим регулятором.

Хто такий Джим Крамер? Це американський професійний інвестор, ведучий власної програми "Mad Money" ("Шалені гроші") на CNBC, експерт із фондових ринків та письменник. У минулому Крамер був головним менеджером одного із хедж-фондів. Також він є засновником інтернет-порталу про інвестиції TheStreet.com.



Окрім того, Джим Крамер відзначився і як актор. Зокрема, він зіграв епізодичну роль у популярному фільмі "Залізна людина".