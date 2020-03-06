Фондовий ринок США падає: акції техкомпаній стрімко знижуються в ціні

Ринки все ще лихоманить через поширення нового коронавірусу, Covid-19. Побоювання щодо негативного впливу вірусу на світову економіку зберігаються в інвесторів.

Основні показники фондового ринку США знову падають, повідомляє Techcrunch із покликанням на дані CNBC.

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Як змінилися ключові біржові індекси:

Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 3,58% (969,58 пункти).

знизився на 3,58% (969,58 пункти). Індекс найбільших компаній США S&P 500 опустився на 3,39% (106,18 пункти).

опустився на 3,39% (106,18 пункти). Індекс Nasdaq Composite зменшився на 3,10% (279,49 пункти).

Відповідно впали в ціні акції технологічних компаній. Зниження вартості цінних паперів цих підприємств може стати нормальним явищем на ринку. Хоча деякі аналітики вважають, що ринок продовжує обвалюватися.

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Акції Facebook, Apple, Amazon, Alphabet і Netflix знизилися в ціні на рівні 2,5%-5%. Однак вартість Alphabet опустилася на 4,84% (на 66,84 долара) і закривала торги на рівні 1314,76 долара.

Вчора, 5 березня, світові фондові ринки, навпаки, почали зростати через успіх колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в президентських перегонах. Ключові фондові індекс американських, європейських і азійських бірж збільшилися на тлі цієї новини.

Загалом аналітики не можуть точно передбачити, як далі розвиватимуться фондові ринки в умовах поширення коронавірусу. Так, Конгрес США виділив 8,3 мільярда доларів на боротьбу з наслідками смертельного вірусу.

У США продовжують з‎'ясовувати, скільки людей було заражено коронавірусом. Поки що в Центрах із контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів було виявлено 99 випадків інфікування вірусом у 13 штатах, померло 10 осіб.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 6 березня 2020 року у світі зареєстровано 98 387 підтверджених випадків зараження, із них 3383 – летальні. Одужало вже 55 441 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.