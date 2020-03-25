Фондовий ринок США покращив свої показники: індекс Доу-Джонса рекордно зріс

У вівторок, 25 березня, фондовий ринок США різко зріс. Інвестори тривалий час очікували, що адміністрація президента США Дональда Трампа і Сенат домовляться про виділення пакету фінансової допомоги на порятунок економіки.

Основні індекси американського фондового ринку досягли найвищого рівня впродовж останніх 30 хвилин торгів, повідомляє Markets Insider.

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А у вівторок, 24 березня, вранці спікерка Палати представників Ненсі Пелосі на дзвінок із CNBC заявила, що є велика ймовірність того, що угода про надання 2 трильйонів доларів на підтримку економіки США може бути погоджена впродовж найближчих годин.

Ось як виросли ключові фондові індекси США:

Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 піднявся на 9,4% – до 2447, 33 пункту.

– до 2447, 33 пункту. Промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 11,4% – до 20 704, 91 пункту. Це максимальний ріст за добу цього показника з 1933 року.

– до 20 704, 91 пункту. Це максимальний ріст за добу цього показника з 1933 року. Індекс Nasdaq Composite (входять компанії, чиї акції торгуються на біржі Nasdaq) зріс на 8,1% – до 7417, 86 пункту.

У вівторок, 24 березня, американське видання Washington Post писало, що лідери уряду США досягли угоди про виділення 2 трильйонів доларів для стимулювання економіки країни і боротьби з наслідками коронавірусу.

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Нагадаємо, до цього було кілька невдалих спроб отримати фінансування. Однак міністр фінансів США Стівен Мнучин та лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер висловили оптимістичні сподівання щодо того, що угода може бути досягнута незабаром.

Так, у понеділок, 23 березня, фондовий ринок США обвалився, коли політичні лідери не змогли домовитися про надання фінансової допомоги для стримування негативних наслідків пандемії на американську економіку.

Наступного дня, 24 березня, Федеральна резервна система ухвалила низку програм для підтримки населення і бізнесу в умовах поширення коронавірусу. Такі дії важливі, передусім, через те, що економічна активність США опустилася до рівня 2009 року.

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Інвестиційний стратег компанії Charles Schwab Джефф Клейнтоп стверджує, що передчасно радіти поки рано, тому що фондовий ринок може знову обвалитися. Причиною цьому стане збільшення кількості випадків зараження на коронавірус.

Фінансова допомога розміром 2 трильйони доларів спрямована на запобігання масовому звільненню працівників і банкрутств компаній у США. Адже, як відомо, у період карантину низка підприємств вимушена була припинити роботу, що передбачає значні матеріальні збитки.

Однак економісти вважають, що гроші, які виділить уряд, не відновлять економіку, а "просто затримають її від суттєвого погіршення в найближчій перспективі".

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 25 березня 2020 року у світі зареєстровано 425 493 підтверджених випадків зараження, із них 18 963 – закінчилися смертю. Одужало вже 109 191 осіб.



В Україні підтверджено 113 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 4 – летальні, а один пацієнт уже одужав.