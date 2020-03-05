Фондовий ринок США різко піднявся через Байдена: ціни на акції в Європі й Азії теж зросли

Станом на четвер, 5 березня, азійський фондовий ринок значно піднявся. Це сталося після росту основних фондових показників США.

Однією з причин такого підйому ключових індексів американських бірж став успіх колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в президентських перегонах у Сполучених Штатах, повідомляє Investing.com із посиланням на закордонні ЗМІ.

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Окрім того, акції зросли в ціні й через рішення Федеральної резервної системи США знизити відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами на 0,5 процентного пункту. Американський фінансовий регулятор змушений був піти на такий крок, щоб знизити вплив коронавірусу на економіку Штатів.

Цікаво, що відразу після зниження облікової ставки, фондовий ринок США обвалився. Інвестори не дуже активно брали участь в торгах акціями. Саме тоді європейський фондовий ринок, навпаки, зріс. Імовірно, політичні події значно вплинули на американські біржові показники.

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Як змінилися ключові індекси фондового ринку США:

Промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 4,53%.

збільшився на 4,53%. Індекс найбільших американських компаній S&P 500 зріс на 4,22%.

зріс на 4,22%. Nasdaq підскочив на 3,85%.

Яка ситуація на азійському фондовому ринку:

Індекс MSCI , що об'єднує найбільші компанії Азійсько-Тихоокеанського регіону без урахування Японії, збільшився на 0,7%.

, що об'єднує найбільші компанії Азійсько-Тихоокеанського регіону без урахування Японії, збільшився на 0,7%. Японський індекс Nikkei піднявся на 0,9%.

піднявся на 0,9%. Індекс фондової біржі Шанхаю SSE Composite зріс на 1,3%.

Однак ф'ючерси на американські акції E-Mini на S&P 500 знизилися на 0,6%. Ф'ючерси на EuroStoxx 50 зросли на 0,6%, а британський фондовий індекс FTSE 100 збільшився на 0,4.

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Коронавірус й економіка: дії фінансових регуляторів в умовах поширення вірусу

Федрезерв США та Банк Канади знизили процентні ставки для протидії негативному впливу коронавірусу на економіку країн. Європейський центральний банк теж має наміри на наступному тижні зменшити базову облікову ставку на 10 процентних пунктів.

Мало сумнівів, що спалах COVID-19 значно сповільнить глобальний ріст в цьому кварталі (у першому кварталі 2020 року – ред.). Ми очікуємо, що вірус матиме незначний вплив на економіку й призведе до рідкісного нерецесійного зниження ВВП,

– заявив економіст JPMorgan Джозеф Люптон.

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Саме тоді, коли в одних країнах розробляють стратегію боротьби з негативними наслідками коронавірусу для економіки, в інших держав не бажають слідувати таким діям.

Зрештою, грошово-кредитна політика не була ліками проти смертельних вірусів. Тому вплив спалаху коронавірусу на неї, ймовірно, ще більше погіршиться, перш ніж рухатися до покращення.

У короткостроковому періоді ризики для економіки, очевидно, залежатимуть від заголовків про поширення коронавірусу в матеріалах ЗМІ. Ми повинні перечекати паніку в заголовках,

– заявив Том Порчеллі, головний економіст компанії RBC Capital Markets.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 5 березня 2020 року у світі зареєстровано 95 416 підтверджених випадків зараження, із них 3285 – летальні. Одужало вже 53 278 осіб. В Україні підтверджено один випадок захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом.