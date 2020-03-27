Фондовий ринок США росте попри прогнози про рецесію і рекордний рівень безробіття

Фондові ринки зросли після того, як сенат США ухвалив законопроєкт про виділення 2 трильйонів доларів на підтримку економіки в умовах пандемії коронавірусу. Документ ще має підтримати Палата представників і президент Дональд Трамп.

Уже були повідомлення про те, що у США почалася рецесія, а рівень безробіття в країні досягне рекордного рівня. Попри це ринки акцій почали рости на цьому тижні, хоча напередодні зазнали суттєвого обвалу, пише Forbes.

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Як змінилася ситуація на біржах на цьому тижні:

Промисловий індекс Доу-Джонса набрав у четвер, 26 березня, 6,3% , що перевищує 1300 пунктів, а індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 зріс теж на 6,3% . Фондовий індекс Nasdaq Composite піднявся на 5,3% .

у четвер, 26 березня, , що перевищує 1300 пунктів, а індекс акцій найбільших американських компаній . Фондовий індекс . Упродовж останніх трьох днів індекс Доу-Джонса зріс майже на 24% – це найбільший ріст за добу з 1930-х років.

– це найбільший ріст за добу з 1930-х років. Окрім того, упродовж тижня змінилися прогнози щодо рівня безробіття у США. Зокрема, у 2020 році аналітики передбачають, що понад 6 мільйонів громадян США залишаться без роботи. Це число більше ніж у чотири рази перевищило показник 1982 року – 694 тисяч безробітних.

Це число більше ніж у чотири рази перевищило показник 1982 року – 694 тисяч безробітних. Індекс волатильності VIX був зафіксований на позначці 62,46 у четвер, 26 березня, у другій половині дня. Цей показник значно менший, ніж той, який був на минулому тижні – 82,69. Попри ріст індексу, він усе ще знаходиться далеко від рівнів, що були ще до пандемії – від 15 до 30.

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Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 27 березня 2020 року у світі зареєстровано 537 808 підтверджених випадків зараження, із них 24 127 – закінчилися смертю. Одужало вже 123 312 осіб.



В Україні підтверджено 218 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 5 – летальні, а 4 пацієнти одужали.

На думку інвесторів, нинішня ситуація підштовхне Палату представників прийняти законопроєкт про виділення фінансової допомоги,

– заявив Джефрі Клейнтоп, головний інвестиційний стратег у компанії Charles Schwab & Co.

Нагадаємо, у середу, 25 березня, сенат затвердив законопроєкт про виділення пакету фінансової допомоги на суму 2 трильйони доларів. Це сталося після шести днів переговорів та двох невдалих голосувань.

Законопроєкт передбачав надання екстрених позик малому та середньому бізнесу, допомоги громадянам США, які постраждали від коронавірусу, а також фінансувати лікарні, яким не вистачає обладнання й засобів індивідуального захисту для працівників.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу