Фондовий ринок США відновив ріст після ухвалення закону про порятунок економіки

За результатами торгів у понеділок, 30 березня, фондовий ринок США зріс. Зокрема, три основні біржові індекси піднялися на 3%.

Ринки трохи стабілізувалися після того, як влада Сполучених Штатів ухвалила заходи для стримування негативного впливу коронавірусу на економіку, пише Ліга.Бізнес.

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Зокрема, сенат і президент Дональд Трамп схвалили виділення 2 трильйонів доларів фінансової допомоги на підтримку економіки. Адже внаслідок стрімкого збільшення кількості інфікованих коронавірусом у США у країні введено карантин, більшість підприємств вимушені були припинити свою діяльність. Отже, поширення смертельного захворювання призвело до майже повного зупинення ділової активності у США.

Як зросли основні фондові показники США:

Промисловий індекс Доу-Джонса збільшився на 3,19% (690,7 пункти) – до 22327,48 пункти.

(690,7 пункти) – до 22327,48 пункти. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 піднявся на 3,35% (85,18 пункти), досягнувши 2626,65 пункти.

(85,18 пункти), досягнувши 2626,65 пункти. Індекс Nasdaq Composite (входять акції компаній, що торгуються на біржі Nasdaq) зріс на 3,62% (271,77 пункти) – до 7774,15 пункти.

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За словами Стівена Іннеса, стратега з ринків компанії AxiCorp, заходи влади США, спрямовані на боротьбу з негативними наслідками коронавірусу, дають інвесторам більше часу, щоб оцінити масштаби можливих збитків для економіки країни.

2 трлн на боротьбу з наслідками коронавірусу

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на минулому тижні підписав закон про фінансову підтримку американської економіки. Розмір матеріальної допомоги становить 2 трильйони доларів.

Що передбачає закон:

Згідно з законом, влада Сполучених Штатів виділить 1200 доларів громадянам , чиї доходи не перевищують 75 тисяч доларів у рік.

, чиї доходи не перевищують 75 тисяч доларів у рік. Окрім того, буде створено програму підтримки малого бізнесу . Для цього передбачено виділити 367 мільярдів доларів.

. Для цього передбачено виділити 367 мільярдів доларів. Ще 500 мільярдів доларів буде спрямовано на фінансування різних сфер економіки, а також для допомоги менших міст і штатів загалом.

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Що відомо про коронавірус: останні дані Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 31 березня 2020 року у світі зареєстровано 788 522 підтверджених випадків зараження, із них 37 878 – закінчилися смертю. Одужало вже 166 768 осіб.



В Україні підтверджено 549 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 13 – летальні, а 8 пацієнтів одужали.