Фондовий ринок США відновив ріст: ціни на акції американських компаній піднялися

У понеділок фондовий ринок США піднявся, а основні біржові індекси зросли. Інвестори позитивно сприйняли рішення й заходи уряду країни, спрямовані підтримку економіки в умовах коронавірусу.

Про це повідомляє Techcrunch.

Ось як зросли ключові американські фондові індекси:

Промисловий індекс Доу-Джонса – на 7,59% (1597,21 пункту) – до 22 649,74 пункту.

– на 7,59% (1597,21 пункту) – до 22 649,74 пункту. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 піднявся на 6,95% (172,86 пункту), досягнувши 2661,51 пункту.

піднявся на 6,95% (172,86 пункту), досягнувши 2661,51 пункту. Індекс Nasdaq composite – на 7,33% (540,15 пункту), закривши торги на позначці 7 913,24 пункту.

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Акції низки американських компаній теж зросли в ціні. Вартість цінних паперів компаній, що працюють у сфері електронної комерції, зокрема, eBay і Amazon, піднялася.

У цій категорій найбільше зрушення в ціні акцій було в інтернет-магазина Wayfair. Цінні папери компанії зросли на 36%. Окрім того, прибуток Wayfair у березні цього року подвоївся. Станом на понеділок, 6 квітня, акції онлайн-майданчика торгувалися за 71,50 долара.

Інтернет-сервіс потокового аудіо Spotify, навпаки, зазнав різкого падіння ціни на свої акції. Це пояснювалося тим, що через COVID-19 менше людей завантажувало музику, оскільки користувачі почали все більше часу проводити вдома у зв’язку з карантином. Однак у понеділок вартість цінних паперів Spotify піднялася на 0,33% – до 122,52 долара.

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Акції SaaS-компаній теж зросли в ціні. Зокрема, індекс Bessemer підприємств у сфері хмарних технологій збільшився на 6,79%.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу