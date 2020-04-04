Фондовий ринок США знову обвалився: як змінилися ціни на акції провідних компаній

Основні біржові індекси американського фондового ринку різко знизилися після невтішного звіту про підвищення рівня безробіття у Сполучених Штатах.

Згідно з даними за березень, 700 тисяч громадян США втратили роботу, а рівень безробіття в країні зріс із 3,5% до 4,4%, пише Techcrunch.

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Через стрімке поширення коронавірусу влада держав змушена була ввести посилені карантинні заходи. Зокрема, низка компаній тимчасово припинила роботу. Тому мільйони людей в усьому світі залишилися без роботи.

Поки ринки готувалися до росту рівня безробіття, ціни на акції знижувалися. Особливо вони обвалилися, коли реальний стан на ринку праці був гірший за попередні прогнози.

Ось як знизилися основні індекси американського фондового ринку:

Промисловий індекс Доу-Джонса опустився на 1,67% (357,99 пункту), закривши торги на позначці 21 055,24 пункту.

(357,99 пункту), закривши торги на позначці 21 055,24 пункту. Індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 впав на 1,52% (38,34 пункту) – до 2488,56 пункту.

(38,34 пункту) – до 2488,56 пункту. Індекс Nasdaq composite зменшився на 1,53% (114,23 пункту) – до рівня 1 373,08 пункту.

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Акції SaaS-компаній та підприємств, що займаються хмарними технологіями також знизилися в ціні.

Однак зниження не торкнулося всіх фірм. Так, акції Tesla на момент закриття торгів у п’ятницю піднялися на 5,62%, досягнувши 408,01 долара. Напередодні компанія Ілона Маска представила звіт, у якому йшлося про те, що вона доставила більше транспортних засобів, ніж очікувалося. Постачальник хмарного програмного забезпечення Bill.com, який належить до категорії SaaS-підприємств, теж відзначився ростом своїх акцій на 2,71%.

Успіх цих компаній належить до винятків. Адже акції більшості компаній просіли в ціні через погіршення економічного становища у США та країнах Європи внаслідок коронавірусу.

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Авіакомпанії теж зазнали удару після того, як Міністерство транспорту США зобов’язало їх повернути гроші клієнтам за всі рейси, які було скасовано. Акції United Airlines знизилися в ціні на 2,28% – до 22,88 долара. Цінні папери ще одного популярного американського авіаперевізника American Airlines впали на 6,8% – до 9,38 долара. Акції Delta Airlines знизилися на 0,88% і становлять 22,48 долара за одну штуку.

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Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



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