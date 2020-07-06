Інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" увійшла до десятки торговців корпоративними облігаціями на майданчику акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" у першому півріччі 2020 року.

Українська "дочка" Freedom Holding Corp. посіла восьме місце в рейтингу біржі з-поміж компаній та банків, які торгують облігаціями підприємств. Їй вдалося перевершити Dragon Capital, одну з найбільших інвестиційних фірм, та Райффайзен Банк Аваль, повідомляється на офіційному сайті ПФТС.

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Обсяг торгів корпоративними облігаціями на біржі ПФТС у червні становив 7,3 мільйона гривень.

Найбільшим попитом користувалися облігації таких підприємств: АТ "Таскомбанк" (серія G), АТ "Таскомбанк" (серія I) та ТОВ "Нова Пошта" (серія A).

Загалом у першому півріччі 2020 року 50 учасників торгів укладали угоди зі 105 випусками цінних паперів: державні облігації – 52, акції – 28, корпоративні облігації – 15, муніципальні облігації – 6, цінні папери ІСІ – 3 та облігації іноземної держави – 1.

Що потрібно знати про компанію "Фрідом Фінанс Україна"? Це інвестиційна компанія, яка відкриває перед клієнтами глобальні перспективи у світі цінних паперів та фондового ринку. Входить до складу холдингу FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC). Компанія "Фрідом Фінанс Україна" – перший і поки єдиний учасник фондового ринку, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через інтернет.

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Інші дані ПФТС

АТ "Фондова біржа ПФТС" відзвітувала про обсяги торговельних операцій на своєму майданчику за червень 2020 року:

У минулому місяці загальний обсяг торгів на ПФТС становив 11,6 мільярда гривень (182% рівня аналогічного періоду 2019 року та 107% рівня травня 2020 року).

(182% рівня аналогічного періоду 2019 року та 107% рівня травня 2020 року). З початку 2020 року укладено 2 819 біржових контрактів на загальну суму 63,3 мільярда гривень (113% рівня аналогічного періоду 2019 року).

на загальну суму 63,3 мільярда гривень (113% рівня аналогічного періоду 2019 року). 41 учасник торгів на ПФТС укладав угоди з 54 випусками цінних паперів: державні облігації – 33; акції – 9; корпоративні облігації – 6; муніципальні облігації - 4; ЦП ІСІ - 2.

Найбільший обсяг торгів у червні було укладено з державними облігаціями – 11 мільярдів гривень (101% рівня травня 2020 року).

Станом на 30 червня 2020 року кількість членів АТ «Фондова біржа ПФТС», допущених до торгів, становила 60: 28 банків та 32 фінансові компанії.