General Motors інвестує понад 2 млрд дол. у переоснащення свого заводу

Американський автомобільний концерн GM збільшить потужності для виробництва електромобілів. Ініціатива обійдеться в 2,2 мільярди доларів.

Інвестиції залучать для заводу в Детройті, аби виробляти електричні вантажівки, позашляховики, а також нещодавно анонсоване безпілотне авто Cruise Origin, повідомило інтернет-видання Techcrunch.

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Автовиробник вкладе додаткові 800 мільйонів доларів у інші проєкти, пов’язані з виготовленням електровантажівок.

Компанія розпочне розширення свого асортименту транспортних засобів із виробництва електропікапів, що заплановано на кінець 2021 року. Крім того, на заводі в Детройті виготовлятимуться й безпілотні електрошатли Cruise Origin, призначені для райдшерингу (спільне використання транспортного засобу для поїздок).

У результаті завод Detroit-Hamtramck перейде на виробництво лише електрокарів і поступово перестане виготовляти авто з дизельними двигунами. Після такого переобладнання підприємства на ньому працюватимуть 2200 осіб.

Раніше у планах GM було будівництво заводу з виготовлення акумуляторів для електромобілів. Цей проєкт компанія хоче реалізувати зі своїм партнером LG Chem. За словами представників підприємств, у спільний завод вони вкладуть 2,3 мільярда доларів. Виробничий майданчик буде побудовано в місті Лордстаун, що знаходиться на північному сході штату Огайо. На заводі планують створити 1100 нових робочих місць. Зазначається, що саме це підприємство й постачатиме акумулятори для виробництва електромобілів на Detroit-Hamtramck.

Нагадаємо, нещодавно Cruise представила автономне авто під назвою Origin — продукт багаторічної співпраці з материнською компанією GM та інвестором Honda. Транспортний засіб розроблено для спільного користування. Електромобіль у вигляді мікроавтобуса має шість пасажирських місць. У ньому відсутнє кермо, педалі й навіть місце для водія.