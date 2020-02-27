"Глобальна пандемія" фондових ринків, чи корекція впливу коронавірусу на психологію інвесторів?
У понеділок, 24 лютого, відбулася корекція фондових індексів американського, азійського та європейського ринків. Усі вони знизилися на тлі новин про поширення коронавірусу.
Експерти компанії "Фрідом Фінанс Україна" проаналізували основні зміни на світових фондових ринках, висловили свої прогнози щодо подальшої ситуації та надали рекомендації інвесторам до відкриття торгів.
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Як знизилися ключові фондові індекси:
- Промисловий індекс Доу-Джонса (DJIA) впав на 3,56%.
- Фондовий індекс S&P 500, до якого враховано 500 найдорожчих акціонерних компаній США, знизився на 3,35%.
- Індекс NASDAQ COMPOSITE, який об'єднує понад 3 000 компаній, що входять до лістинга біржі NASDAQ, зменшився на 3,71%.
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Азійські індекси теж продемонстрували стрімке падіння:
- Японський фондовий індекс Nikkei опустився на 0,39%.
- Біржовий індекс Гонконзької фондової біржі Hang Seng знизився на 1,79%.
- Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 0,28%.
За інформацією спеціалістів "Фрідом Фінанс України" зниженню показників фондового ринку сприяла корекція цін FAANG-компаній: Facebook Inc. (−4.50%); Apple Inc. (−4.75%); Amazon Inc. (−4.14%); Netflix Inc. (−2.99%); Alphabet Inc. (Google) (−4.29%) та ін.
Що таке FAANG Це абревіатура перших літер п'яти великих компаній – Facebook, Amazon, Apple, Netflix і Google. Термін популяризував американський інвестор та експерт із фондових ринків Джим Крамер. Попри те, що абревіатура враховує лише п'ять компаній, її часто використовують для позначення технологічного сектору загалом.
Корекція на фондових ринках: чим спричинена й наскільки затягнеться
Тригером всьому цьому дійству стало висловлювання Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо "глобальної пандемії" коронавірусу. Адже вже зареєстровано низку випадків зараження смертельним вірусом у Європі та США.
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Водночас, усі фінансисти та аналітики великих світових фінансових компаній та хедж-фондів в ефірі CNBC висловлюють думку про тимчасову корекцію. Однак вони також звертають увагу на перехід до використання захисних активів (наприклад, золота, ціна якого зросла на тлі обвалу фондових ринків на 0,93%) та навіть криптовалют.
Ми частково підтримуємо думки експертів міжнародних фінансових ринків щодо можливості переходу в захисні активи та хеджування невеликою кількістю капіталу короткими позиціями активів індексних корзин (short). Однак, усе ж, обережно ставимося до зростання ринків у вівторок, 25 лютого, – коментують ситуацію експерти "Фрідом Фінанс".
На думку українських спеціалістів, одним із можливих варіантів розвитку може бути затяжна корекція до початку праймеріз у США у березні 2020.
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Захищатися від можливих втрати і ризиків за допомогою коротких позицій індексних активів або купівлі обернених до iндексів ETF.
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Поступово переходити до використання захисних активів (золото, готівка, бонди), але без паніки.
Коронавірус у 2020 році: останні відомості Станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 підтверджених випадків зараження, із них 2 762 – летальні. Одужало вже 32 897 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.