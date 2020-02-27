"Глобальна пандемія" фондових ринків, чи корекція впливу коронавірусу на психологію інвесторів?

За інформацією спеціалістів "Фрідом Фінанс України" зниженню показників фондового ринку сприяла корекція цін FAANG-компаній: Facebook Inc. (−4.50%); Apple Inc. (−4.75%); Amazon Inc. (−4.14%); Netflix Inc. (−2.99%); Alphabet Inc. (Google) (−4.29%) та ін.

Що таке FAANG Це абревіатура перших літер п'яти великих компаній – Facebook, Amazon, Apple, Netflix і Google. Термін популяризував американський інвестор та експерт із фондових ринків Джим Крамер. Попри те, що абревіатура враховує лише п'ять компаній, її часто використовують для позначення технологічного сектору загалом.

Корекція на фондових ринках: чим спричинена й наскільки затягнеться

Тригером всьому цьому дійству стало висловлювання Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо "глобальної пандемії" коронавірусу. Адже вже зареєстровано низку випадків зараження смертельним вірусом у Європі та США.

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Водночас, усі фінансисти та аналітики великих світових фінансових компаній та хедж-фондів в ефірі CNBC висловлюють думку про тимчасову корекцію. Однак вони також звертають увагу на перехід до використання захисних активів (наприклад, золота, ціна якого зросла на тлі обвалу фондових ринків на 0,93%) та навіть криптовалют.

Ми частково підтримуємо думки експертів міжнародних фінансових ринків щодо можливості переходу в захисні активи та хеджування невеликою кількістю капіталу короткими позиціями активів індексних корзин (short). Однак, усе ж, обережно ставимося до зростання ринків у вівторок, 25 лютого, – коментують ситуацію експерти "Фрідом Фінанс".

На думку українських спеціалістів, одним із можливих варіантів розвитку може бути затяжна корекція до початку праймеріз у США у березні 2020.

Як діяти інвесторам до відкриття ринку: рекомендації спеціалістів “Фрідом Фінанс”