"Глобальна пандемія" фондових ринків, чи корекція впливу коронавірусу на психологію інвесторів?

Експерти компанії "Фрідом Фінанс Україна" проаналізували основні зміни на світових фондових ринках, висловили свої прогнози щодо подальшої ситуації та надали рекомендації інвесторам до відкриття торгів.

Як знизилися ключові фондові індекси:

Азійські індекси теж продемонстрували стрімке падіння:

За інформацією спеціалістів "Фрідом Фінанс України" зниженню показників фондового ринку сприяла корекція цін FAANG-компаній: Facebook Inc. (−4.50%); Apple Inc. (−4.75%); Amazon Inc. (−4.14%); Netflix Inc. (−2.99%); Alphabet Inc. (Google) (−4.29%) та ін.