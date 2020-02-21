Goldman Sachs прогнозує новий обвал фондових ринків через коронавірус

Попри зростання фондового ринку США та Європи, у Goldman Sachs попереджають, що в умовах поширення нового коронавірусу ця тенденція може погіршитись.

Фондові ринки чекає корекція, а вплив вірусу COVID-19, можливо, буде серйознішим, ніж очікували інвестори. Про це повідомляє PYMNTS.com із покликанням на слова представників Goldman Sachs, одного з найбільших у світі інвестиційних банківських установ.

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Аналітик фінансової компанії Пітер Оппенгеймер заявив, що ризики, спричинені коронавірусом, недооцінені гравцями фондового ринку.

Що таке корекція на фондовому ринку Це зміна курсу акцій у протилежний бік. Якщо вартість цінних паперів різко зросла, то після корекції вона може дещо знизитися. Якщо говорити про фондові ринки, що працюють в умовах поширення епідемії коронавірусу, то тут аналітики визначають корекцію як падіння курс акцій на 10% від недавнього піка.

Експерти почали сумніватися в стабільності росту фондового ринку після того, як Apple повідомила про те, що не зможе виконати план доходів за перший квартал 2020 року. Тому прибуток техгіганта впродовж цього періоду не буде таким високим, як спочатку прогнозували. Це пов’язано з впливом коронавірусу на мережу постачання продукції компанії та зниженням попиту на її товари з боку китайських споживачів.

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Оппенгеймер вважає, що зараз ринок усе вразливіший до розчарувань, що пов’язані з низьким рівнем прибутків тої чи тої компанії.

Наслідки коронавірусу: тисячі смертей і великі матеріальні збитки для бізнесу

Корпоративний сектор уже впродовж кількох тижнів переживає негативні наслідки нового коронавірусу. Від вірусу померло понад 2 тисячі осіб, ним інфіковано десятки тисяч людей. У результаті низка компаній змушені були тимчасово закрити свої офіси й магазини в Китаї.

Досить сильно від коронавірусу постраждала сфера туризму. Адже тисячі мандрівників, які перебували в КНР і поверталися додому, були піддані ретельному медичному огляду.

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Смертельне захворювання мало негативний вплив не лише на економіку Китаю, але і на інші азійські країни. Зокрема, Південна Корея, Сінгапур і Японія зараз теж переживають економічний спад.

Нагадаємо, після продовжених вихідних у зв’язку з Новим роком за місячним календарем та поширенням епідемії коронавірусу, китайські ринки обвалилися. Таке падіння стало найбільшим як для Китаю, так і для світу за останні п’ять років.

Goldman Sachs: що відомо про компанію Одна з найбільших інвестиційних компаній у США та світі з головним офісом на Мангеттені в Нью-Йорку. Фірма розділена на три основні підрозділи: інвестиційний банк; торгівля акціями, валютою, товарами, капіталом; управління фінансами та цінними паперами компаній. Працює на ринку з 1869 року.