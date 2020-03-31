Google допоможе бізнесу не збанкрутувати через пандемію: техгігант виділив 800 млн доларів

Компанія Google оголосила про виділення понад 800 мільйонів доларів на допомогу бізнесу, який постраждав від пандемії коронавірусу.

Окрім того, фінансову допомогу від технологічного гіганта отримають лікарні й медичні працівники, пише PYMNTS.com.

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Коронавірус продовжує поширюватися в усьому світі, маючи негативний вплив на населення і бізнес. Щоб допомогти протистояти деяким із цих викликів, ми оголошуємо про надання 800 мільйонів доларів фінансової підтримки. Ці гроші буде спрямовано на фінансування малого і середнього бізнесу, лікарень та медичних працівників,

– йдеться в офіційному повідомленні Google.

Також Google виділить 250 мільйонів доларів у вигляді грантів на рекламу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та інших установ, які допомагають поширювати правдиву інформацію про коронавірус, навчати населення та розвінчувати міфи.

Це додаткові кошти, доповнені до нашого минулого пакету фінансування розміром 25 мільйонів доларів. Гроші спрямовані на рекламні гранти фінансовим установами та громадським організаціям,

– зазначили представники компанії.

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Окрім того, в Google повідомили про створення спеціального інвестиційного фонду на суму 200 мільйонів доларів для підтримки фінансових установ та громадських організацій, які, своєю чергою, допомагають малому бізнесу отримати доступ до капіталу.

Як один із прикладів, ми співпрацюємо з некомерційною організацією Opportunity Finance Network у США, щоб допомогти заповнити прогалини у фінансуванні людей і громад, які отримують низьку матеріальну допомогу від основних держустанов,

– пояснили в Google.

Google також налагодив співпрацю з компанією Magid Glove&Safety для збільшення обсягів виробництва медичних масок.

Що відомо про коронавірус: останні дані Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 31 березня 2020 року у світі зареєстровано 788 522 підтверджених випадків зараження, із них 37 878 – закінчилися смертю. Одужало вже 166 768 осіб.



В Україні підтверджено 549 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 13 – летальні, а 8 пацієнтів одужали.