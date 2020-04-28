Google та Facebook можуть стати єдиними платформами для розміщення реклами після пандемії

Продаж реклами у Facebook та Google падає. Аналітики прогнозують, що річний дохід обох американських технологічних гігантів знизиться вперше.

Через те, що коронавірус підштовхнув світову економіку до глибокого спаду, рівень продажу реклами падає до рекордно низьких показників, повідомляє Forbes. І такі новини, як це не парадоксально, є вигідними саме для Facebook і Google.

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Карантин пішов на користь інтернет-гігантам

Більшість компаній у світі перевели своїх працівників на віддалений режим роботи, а 92% населення переживає так званий період "соціального відставання". Торговельні центри, ресторани, кінотеатри все ще не працюють через карантин. Тому люди зараз є активними споживачами цифрових носіїв інформації.

У березні в блозі Facebook зазначалося, що попит на його сервіси дуже високий.

Обмін повідомленнями в Messenger та WhatsApp збільшився на 50% за місяць. Упродовж цього ж періоду, час, проведений користувачами у сервісах Facebook, збільшився на 70%.

Окрмі того, у період карантину навантаження на платформі YouTube, що належить Google, було настільки високим, що представники сервісу змушені були в березні знизити якість відео. Це рішення допомогло інтернет-постачальникам заощадити до 25% пропускної здатності, зменшивши обсяг даних, що передаються через перевантажену інфраструктуру.

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Світові компанії масово скорочують свої бюджети на рекламу

Інтернет-рекламу купують і розміщують переважно представники малого та середнього бізнесу, які намагаються вивести в топ пошукові запити, що відповідають їхньому ресторану чи магазину. Однак у зв’язку зі спалахом коронавірусу ці компанії змушені були тимчасово закритися. Малі підприємства перестали купувати рекламу. І великі компанії теж значно скоротили фінансування рекламних оголошень і мережі.

Pathmatics, компанія, що займається цифровою аналітикою, зазначає, що кількість реклами в інтернеті в сегменті розваг і спорту впала на 20% у другій половині березня.

Наприклад, ще в лютому компанія-представник циркового жанру мистецтва Cirque du Soleil витрачала 140 тисяч доларів на розміщення реклами в мережі. Наприкінці березня це число знизилося до 40 тисяч доларів. Станом на сьогодні компанія повністю вирішила не виділяти гроші з бюджету на рекламу в інтернеті. Адже за нинішніх умов, коли концертна діяльність неможлива, бізнесу потрібно економити кошти.



Шоу Cirque du Soleil / Facebook

Така ж ситуація спіткала підприємства, що займаються організацією круїзів – Korean Air, Norwegian Cruise Lines Holdings Ltd тощо. Airbnb, компанія, що пропонує онлайн-послуги з пошуку, розміщення та оренди житла, відтермінувала виділення грошей на рекламу. Зокрема, рекламний бюджет Airbnb становить 800 мільйонів доларів.

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Отже, для Facebook, як і для Google, наслідки ці масштабні скорочення рекламних бюджетів представників бізнесу відчутні. Джон Блеклідж, аналітик компанії Cowen, прогнозує, що дохід обох техгігантів може впасти на 20% у 2020 році. Він передбачає, що річний дохід цих американських компаній вперше за всю історію їхньої діяльності знизиться.

Інші онлайн-конкуренти Facebook і Google теж постраждали внаслідок пандемії. Однак для них ситуація гірша. Якщо вони зможуть вистояти після пандемії, ймовірно, більшість їхніх клієнтів припинять з ними співпрацю.

Пандемія коронавірусу 2020 року: що відомо станом на 28 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



За даними Університету Джона Хопкінса, у світі зареєстровано 2 052 245 підтверджених випадків зараження, із них 211 350 – закінчилися смертю. Одужало вже 896 669 осіб.



Згідно з інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 9410 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 239 – летальні, а 992 пацієнти одужало.

Наслідки пандемії для малого бізнесу й переваги для великих компаній

Керувати малим бізнесом складно навіть і за сприятливих умов. Згідно з даними Бюро статистики праці США, лише 50% малих підприємств виживають після трьох років своєї діяльності. В період економічного спаду через карантин шанси лишитися на плаву для малого бізнесу низькі.

У блозі Yelp детальніше описано проблеми малих компаній. Так, інтерес до ресторанів знизився на 64% з 10 березня, а до нічних клубів – на 84%. Такі ж невтішні дані спостерігаються і щодо спортзалів, салонів краси та інших підприємств малого бізнесу. Багато з цих компаній так і не зможуть відновити свою діяльність після закінчення пандемії.

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Аналітики стверджують, що провал малого бізнесу – це нові можливості для великих підприємств, як Facebook і Google. Адже техгіганти володіють найкращими інтернет-сервісами.

Facebook.com та YouTube мають 2,2 мільярда та 1,8 мільярда, відповідно, користувачів щомісячно. Рекламодавці завжди готові платити гроші за доступ до такої кількості потенційних клієнтів. Якщо менші інтернет-компанії змушені будуть повністю закрити свої майданчики, то в маркетологів залишиться менше вибору. Вони будуть змушені працювати з гігантами ринку, подобається їм це чи ні.

Зазначимо, акції Facebook зросли на 19% за останній місяць. Цінні папери Alphabet, материнської компанії Google, за останні 30 днів піднялися в ціні на 4,2%.



Скільки бізнес може існувати при карантині / Інфографіка 24 каналу