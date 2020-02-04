IBM: що відбулося з компанією за керівництва Вірджинії Рометті
Упродовж восьми років перебування Вірджинії Рометті на чолі корпорації IBM, технологічний сектор стрімко розвивався. Та фінансовий успіх обходив IBM.
Інтернет-компанії, постачальники програмного забезпечення та виробники мікросхем згуртувалися, коли почав зростати попит на комп’ютерну техніку та різні програмні застосунки. На жаль, діяльність IBM стала винятком із правил, повідомляє CNBC.
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Акції технологічної корпорації впали на 24% за керівництва Вірджинії Рометті. У результаті вартість цінних паперів IBM значно "просіла" в порівнянні з акціями інших техгігантів. Наприклад, акції Microsoft за такий же час зросли в ціні в понад 500%. Також упродовж восьми років на 250% збільшився й індекс Nasdaq Composite.
Тоді як 109-річна корпорація зосереджувала увагу на придбанні інших компаній, вкладала кошти в хмарні обчислення та штучний інтелект, вона поступилася місцем у сфері інтернет-реклами й контенту іншим світовим підприємствам. Також IBM відстала й у своєму сегменті. Наприклад:
- Amazon, Microsoft та Google зарекомендували себе як велика трійка розробників хмарних сервісів.
- Salesforce, Microsoft та Adobe стали найпопулярнішими компаніями, що надають програмне забезпечення за підпискою.
- Виробники мікрочипів Nvidia, Broadcom, Texas Instruments, Intel та Qualcomm скористалися перевагами обчислювальних технологій. Натомість IBM продала свій бізнес з виробництва чипів у 2014 році.
- Компанія Accenture, один із конкурентів IBM у сфері IT-послуг, збільшилася майже вчетверо впродовж восьми років, зосередивши свою діяльність на допомозі клієнтам у переході до цифрових і хмарних технологій.
У п’ятницю, 31 січня, акції IBM зросли на 5,1% до 143,90 доларів. Цей показник став найбільшим за весь рік. На збільшення ціни акцій корпорації не вплинуло навіть занепокоєння ринку навколо коронавірусу, що швидко поширюється в Китаї. До п’ятниці вартість однієї акції IBM становила 136,77 долара.
Коли Рометті обіймала посаду генеральної директорки, річний обсяг продажів компанії знизився із 107 мільярдів доларів у 2011 році до 77 мільярдів доларів у 2019 році. У 2015 році керівниця назвала вибуття трьох підприємств, які перебували в складі IBM і приносили 7 мільярдів доларів щорічного доходу, втратою "порожніх калорій". На її думку, ці компанії "повільно розвивалися й мали низький рівень прибутку".
Упродовж останніх кількох років нестабільні фінансові показники IBM відображали нездатність керівництва змінити стратегію компанії, скерувати її до використання моделі SMAC (розвиток у напрямку соціальних, мобільних, аналітичних і хмарних технологій - ред.). Проаналізувавши резюме нового генерального директора, можна зробити висновок, що становище корпорації покращиться,
– зазначив Моше Катрі, аналітик Wedbush.
У четвер, 30 січня, у IBM заявили, що Рометті покидає посаду генеральної директорки. Натомість її місце займе Арвінд Крішна, який раніше очолював підрозділ хмарних технологій та брав участь у підписанні угоди про придбання корпорацією компанії Red Hat. Зокрема, купівля Red Hat обійшлся IBM у 34 мільярдів доларів.