IBM: що відбулося з компанією за керівництва Вірджинії Рометті

Упродовж восьми років перебування Вірджинії Рометті на чолі корпорації IBM, технологічний сектор стрімко розвивався. Та фінансовий успіх обходив IBM.

Інтернет-компанії, постачальники програмного забезпечення та виробники мікросхем згуртувалися, коли почав зростати попит на комп’ютерну техніку та різні програмні застосунки. На жаль, діяльність IBM стала винятком із правил, повідомляє CNBC.

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Акції технологічної корпорації впали на 24% за керівництва Вірджинії Рометті. У результаті вартість цінних паперів IBM значно "просіла" в порівнянні з акціями інших техгігантів. Наприклад, акції Microsoft за такий же час зросли в ціні в понад 500%. Також упродовж восьми років на 250% збільшився й індекс Nasdaq Composite.

Тоді як 109-річна корпорація зосереджувала увагу на придбанні інших компаній, вкладала кошти в хмарні обчислення та штучний інтелект, вона поступилася місцем у сфері інтернет-реклами й контенту іншим світовим підприємствам. Також IBM відстала й у своєму сегменті. Наприклад:

Amazon, Microsoft та Google зарекомендували себе як велика трійка розробників хмарних сервісів.



зарекомендували себе як велика трійка розробників хмарних сервісів. Salesforce, Microsoft та Adobe стали найпопулярнішими компаніями, що надають програмне забезпечення за підпискою.



стали найпопулярнішими компаніями, що надають програмне забезпечення за підпискою. Виробники мікрочипів Nvidia, Broadcom, Texas Instruments, Intel та Qualcomm скористалися перевагами обчислювальних технологій. Натомість IBM продала свій бізнес з виробництва чипів у 2014 році.



скористалися перевагами обчислювальних технологій. Натомість IBM продала свій бізнес з виробництва чипів у 2014 році. Компанія Accenture, один із конкурентів IBM у сфері IT-послуг, збільшилася майже вчетверо впродовж восьми років, зосередивши свою діяльність на допомозі клієнтам у переході до цифрових і хмарних технологій.

У п’ятницю, 31 січня, акції IBM зросли на 5,1% до 143,90 доларів. Цей показник став найбільшим за весь рік. На збільшення ціни акцій корпорації не вплинуло навіть занепокоєння ринку навколо коронавірусу, що швидко поширюється в Китаї. До п’ятниці вартість однієї акції IBM становила 136,77 долара.

Коли Рометті обіймала посаду генеральної директорки, річний обсяг продажів компанії знизився із 107 мільярдів доларів у 2011 році до 77 мільярдів доларів у 2019 році. У 2015 році керівниця назвала вибуття трьох підприємств, які перебували в складі IBM і приносили 7 мільярдів доларів щорічного доходу, втратою "порожніх калорій". На її думку, ці компанії "повільно розвивалися й мали низький рівень прибутку".

Упродовж останніх кількох років нестабільні фінансові показники IBM відображали нездатність керівництва змінити стратегію компанії, скерувати її до використання моделі SMAC (розвиток у напрямку соціальних, мобільних, аналітичних і хмарних технологій - ред.). Проаналізувавши резюме нового генерального директора, можна зробити висновок, що становище корпорації покращиться,

– зазначив Моше Катрі, аналітик Wedbush.

У четвер, 30 січня, у IBM заявили, що Рометті покидає посаду генеральної директорки. Натомість її місце займе Арвінд Крішна, який раніше очолював підрозділ хмарних технологій та брав участь у підписанні угоди про придбання корпорацією компанії Red Hat. Зокрема, купівля Red Hat обійшлся IBM у 34 мільярдів доларів.