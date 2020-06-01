Ілон Маск, генеральний директор Tesla, отримав свою першу премію - акції виробника електромобілів на суму 775 мільйонів доларів. Усього Маску можуть виплатити 12 премій у вигляді цінних паперів Tesla.

Як відомо, Ілон Маск не отримує зарплату за свої обов’язки генерального директора. Однак за умовами угоди, підписаної з акціонерами, підприємець все ж отримуватиме премію, якщо Tesla демонструватиме успішні результати своєї діяльності, пише The Verge.

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Оскільки заробіток автовиробника за останні чотири квартали становить 20 мільярдів доларів, а її ринкова вартість досягла понад 100 мільярдів доларів, тому у компанії вирішили, що Ілон Маск може отримати винагороду.

Тому тепер він може купити 1,69 мільйона акцій Tesla, які станом на 1 червня 2020 рік коштують 835 доларів за одну штуку.

Згідно з даними FactSet, Ілон Маск володіє 18,5% компанії Tesla і пакетом акцій на загальну суму в 24 мільярда долари. Такі числа представлені станом на 1 травня 2020 року. Однак, з урахуванням останніх подій, частка Маска в компанії піднялася до 20,8%, що становить 38,7 мільйона акцій.

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Зворотна сторона успіху Маска

Не всі погоджуються з виплатою грошової винагороди Маску. Зокрема, один із акціонерів Tesla Річард Торнетта у судовому порядку вирішив оскаржити суму премії для гендиректора автовиробника. Торнетта зазначив, що розмір виплат Маску занадто високий у порівнянні з іншими публічними компаніями. Окрім того, акціонер вимагає перегляду складу ради директорів у Tesla.

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