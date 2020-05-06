Ілон Маск розбагатів на 706 млн доларів завдяки фінансовим успіхам Tesla: деталі

Акції Tesla зросли на 86% цього року. Це означає, що генеральний директор компанії Ілон Маск отримає в опціонах на цінні папери понад 700 мільйонів доларів.

Ілон Маск, якому належить близько 20% Tesla, не отримує зарплати чи яких-небудь премій напряму, повідомляє CNN.

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Згідно з планом компенсацій у вигляді цінних паперів, затвердженого акціонерами у 2018 році, гендиректор виробника електромобілів може отримати 20,3 мільйона опціонів акцій до 2028 року. Такі бонуси надаються, якщо компанія досягне певних операційних цілей чи високих фінансових результатів на ринку.

Слід зазначити, що Tesla вже досягла перших двох своїх операційних цілей.

Так, у листопаді 2019 року автовиробник оцінювався у 57 мільярдів доларів. Після років зі значними збитками компанія Ілона Маска довела, що може приносити доходи на постійній основі.

Tesla повідомила про прибутковий перший квартал 2020 року, попри невтішні прогнози аналітиків. Компанія змогла продемонструвати дохідність навіть в умовах поширення пандемії коронавірусу, коли робота її заводів була тимчасово зупинена.

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У вівторок, 5 травня, акції Tesla коштували 144 мільярди доларів, що більше, ніж у будь-якого іншого автовиробника, окрім японської корпорації Toyota.

Сьогодні загальна вартість цінних паперів компанії Ілона Маска вища, ніж комбінована ринкова вартість Volkswagen, General Motors, Ford і Fiat Chrysler. Таким чином, середній показник вартості Tesla за пів року перевищив поріг у 100 мільярдів доларів.

Коли Ілон Маск отримає перший транш своєї премії – 1,7 мільйона опціонів, він може ними користуватися. Слід зазначити, що ціна одного опціона коливатиметься на рівні 350,02 долара. На момент закриття торгів у вівторок, 5 травня, акції Tesla торгувалися за 768,21 долара. У результаті, загальна вартість опціонів Ілона Маска становить 706 мільйонів доларів.

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Водночас, навіть такий високий бонус є скромним порівняно з 26,4 мільярдами доларів в акціях, якими вже володіє Ілон Маск. Якщо він отримає всі 20,3 мільйона опціонів, це могло б зробити гендиректора Tesla найбагатшою людиною у світі.