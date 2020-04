Ілон Маск розкритикував наміри уряду США виділити фінансову допомогу нафтовому сектору

Генеральний директор компанії Tesla у своєму дописі в Twitter висловився "проти" ідеї уряду Сполучених Штатів надати фінансову допомогу нафтовій галузі, повідомляє Markets Insider. За словами Маска, "це не найкраще застосування грошей" уряду.

Коментар Ілона Маска з’явився через день після того, як у Білому домі заявили, що працюватимуть далі над підтримкою бізнесу та населення, яке втратило роботу через коронавірус. Водночас, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче дозволити американським нафтогазовим компаніям скористатися фінансовою допомогою уряду, розмір якої становить 2 трильйони доларів.

Відверто кажучи, велика частина грошей (антикризового пакету – ред.) є сумнівною, особливо, коли йдеться про нафту й газ,

– зазначив Ілон Маска, коментуючи призначення фінансування уряду США.

Frankly, much of the stimulus money is questionable, but this much to oil & gas seems especially so