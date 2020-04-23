Ілон Маск розкритикував наміри уряду США виділити фінансову допомогу нафтовому сектору

Ілон Маск не впевнений, що допомога американській нафтовій індустрії є найпріоритетнішою ціллю для фінансування урядом США. Адже сировинні ринки в умовах пандемії коронавірусу страждають найбільше.

Генеральний директор компанії Tesla у своєму дописі в Twitter висловився "проти" ідеї уряду Сполучених Штатів надати фінансову допомогу нафтовій галузі, повідомляє Markets Insider. За словами Маска, "це не найкраще застосування грошей" уряду.

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Коментар Ілона Маска з’явився через день після того, як у Білому домі заявили, що працюватимуть далі над підтримкою бізнесу та населення, яке втратило роботу через коронавірус. Водночас, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче дозволити американським нафтогазовим компаніям скористатися фінансовою допомогою уряду, розмір якої становить 2 трильйони доларів.

Відверто кажучи, велика частина грошей (антикризового пакету – ред.) є сумнівною, особливо, коли йдеться про нафту й газ,

– зазначив Ілон Маска, коментуючи призначення фінансування уряду США.

Frankly, much of the stimulus money is questionable, but this much to oil & gas seems especially so — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2020

Що відомо про рекордне падіння ціни на нафту WTI? У понеділок, 20 квітня, ціна американської нафти WTI досягла від’ємного значення – мінус 37,6 долара за барель. Зокрема, за такою ціною торгувалися травневі ф’ючерси на нафту WTI, термін дії яких закінчився 21 квітня.



Попит на нафту у світі падає через пандемію коронавірусу та низьку вартість сировини через протистояння Саудівської Аравії та Росії. Нафтові резервуари в Кушингу (штат Оклахома, США) - найбільшому головному пункті у США, де зберігається "чорне золото", – переповнені. Тому індустрія переживає не найкращий період.

Станом на четвер, 23 квітня, світові ціни на нафту відновили ріст. Зокрема, Brent торгується за 22,90 долара за барель, а нафта WTI – за 15,81 долара за барель.

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Наслідки коронавірусу для бізнесу / Інфографіка 24 каналу