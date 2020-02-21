Ілон Маск витратив 10 млн доларів на акції Tesla в День закоханих

Генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск купив 14 037 акцій автовиробника 14 лютого, коли світ святкував День святого Валентина.

Голова Tesla витратив на купівлю цінних паперів 10 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg із покликанням на дані Комісії з цінних паперів і бірж США.

Вартість однієї акції коштувала Маску 767 доларів. Тепер гендиректор Tesla контролює 18,5% акціонерного капіталу компанії.

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Високий прибуток Tesla у третьому кварталі 2019 року сприяв стрімкому росту ціни її акцій, а також ринкової капіталізації компанії. Зокрема, вартість компанії Ілона Маска перевищила обсяг капіталу General Motors Co., Volkswagen AG та Fiat Chrysler Automobiles NV.

Трейдери усвідомлюють усю небезпеку проведення ставок проти Tesla. За даними S3 Partners, приблизно 15% акцій автовиробника, доступних для торгів, є короткостроковими.

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Варто зазначити, що цього року запрацював перший завод Tesla поза межами США. Підприємство відкрили в Шанхаї, після чого акції компанії Маска знову зросли в ціні. Так, вартість цінних паперів досягла майже 969 доларів за одну штуку. Однак на початку лютого ціна акцій Tesla знизилися. Це сталося внаслідок новини про відкладення відвантаження електромобілів із заводу в Шанхаї.