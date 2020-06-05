Invest Fest 2020 року – це благодійний онлайн-марафон від Фрідом Фінанс Україна, який пройде 12 червня 2020 року. Його мета – підвищити рівень фінансової грамотності українців і зібрати гроші для лікування дітей в Інституті Амосова.

Усі гроші, отримані від продажу квитків, будуть перераховані на рахунок Української Біржі Благодійності для проекту благодійного фонду "Твоя опора".

Протягом дня спікери говоритимуть про "карантинну кризу" і її вплив на кожного. А ще поділяться знаннями про інвестування, фондові ринки і способи примноження капіталу.

Спікери заходу

Психолог Ольга Королик .

. Фінансовий блогер Мирослав Король .

. Директор компанії West Mills Станіслав Луцковіч .

. Генеральний директор Freedom Holding Сorp. Тимур Турлов .

. Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак .

. Інвестиційний експерт Ерлан Абдікарімов .

. Начальник управління депозитарної діяльності Андрій Супрун .

. Член НКЦПФР Дмитро Тарабакін .

. Директор з розвитку бізнесу Української біржі Олексій Сухоруков .

. Журналіст Петро Шевченко та інші.

Про що ви дізнаєтеся на онлайн-марафоні

1. Як розпоряджатися бюджетом у кризу і не панікувати в складній ситуації.

2. Що буде зі світовою і українською економікою в найближчій перспективі.

3. Куди і як інвестувати, щоб отримувати стабільний пасивний дохід.

Програма Invest Fest 2020 передбачає три блоки:

Як не падати духом під час і після карантину?

Про інвестиції в кризу, наша позиція – Strong Buy.

Інвестиційний клімат в Україні, куди українцям слід інвестувати.

Вартість квитка – 299 гривень.

Більше подробиць – на сайті ffin.net.ua.

Про організатора ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" – інвестиційна компанія, яка відкриває перед клієнтами глобальні перспективи у світі цінних паперів та фондового ринку. Входить до складу холдингу FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокери якого надають клієнтам доступ до світових фондових ринків. Акції холдингу пройшли лістинг на фондовій біржі NASDAQ (тікер-код FRHC). Компанія "Фрідом Фінанс Україна" – перший і поки єдиний учасник фондового ринку, який відновив доступ клієнтів до біржових торгів через інтернет.