Колекційні брендові сумки стали популярніші для інвесторів, ніж рідкісні сорти віскі, мистецькі твори та класичні автомобілі. До такого висновку дійшли експерти Art Market Research (AMR).

Саме сумки стали головною інвестиційною пристрастю 2020 року, пише Мінфін із покликанням на дослідження.

Цікаво: Що не так з портфелем акцій компанії Воррена Баффета: відомий інвестор назвав недоліки

За словами Себастьяна Дуті, генерального директора AMR, сьогодні небувалого розвитку набув тренд колекціонування рідкісних сумок відомих брендів. І хоча категорія, здавалося, є повністю жіночою, жінки лише цього року перевершили чоловіків за кількістю інвестицій у ці предмети розкоші.

У дослідженні також представлена інформація про ціни на предмети класу "люкс", зокрема, колекційні сумки. Ці дані зібрали провідні світові аукціонні будинки. Наприклад, представлена вартість сумок Hermès, Louis Vuitton та Chanel.

Як з’ясували аналітики AMR, під час перепродажу дизайнерські вироби перевищили свою початкову роздрібну ціну.

Так, у середньому вартість сумки бренду Hermès варіюється в межах від 2 тисяч доларів до 12 тисяч доларів. Найпопулярніші та найбільш затребувані моделі сумок – Kelly і Birkin. Вони коштують набагато дорожче, а щоб придбати їх, часто потрібно чекати кілька років.

Читайте також: Статки Джеффа Безоса рекордно зросли: разом із гендиректором Amazon багатіє і його ексдружина

Найдорожчі брендові сумки