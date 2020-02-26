Інвестиції в акції: на які компанії варто звернути увагу в умовах поширення коронавірусу

Інвестор Джим Крамер під час трейдингу на біржах в умовах обвалу фондових ринків радить звернути увагу на фармацевтичні компанії.

На думку Крамера, саме в такі підприємства слід вкладати гроші, у випадку якщо ринок продовжуватиме падати. Про це він заявив в інтерв'ю на CNBC.

Я дивлюся на фармацевтичні компанії й думаю: "Хіба це не чудове місце, якщо ринок справді розвалиться?" – стверджує Крамер.

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Хто такий Джим Крамер Це американський інвестор, шоумен та експерт із фондових ринків. У минулому обіймав посаду менеджера одного із хедж-фондів США. Він також відомий своєю діяльністю у ролі ведучого. Зокрема, має власну програму "Mad money" на CNBC, а також є засновником фінансового веб-порталу TheStreet.com. Окрім того, він пише книги на тему фондового ринку й фінансів.

Промисловий індекс Доу-Джонса, S&P 500 та Nasdaq стрімко знизилися на тлі активного поширення коронавірусу за межами Китаю. Зокрема, збільшилася кількість хворих в Італії. У Південній Кореї зафіксовано понад 830 випадків зараження новим коронавірусом та сім смертей від цього захворювання. Влада країни підвищила рівень тривоги.

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У ході телепрограми "Squawk on the Street" Крамер вказав на американську біотехнологічну компанію Gilead Sciences, акції якої зараз можуть бути вигідними для інвесторів. Адже ця фірма виготовляє ліки проти нового коронавірусу. Ці препарати уже тестують на людях.

Так, акції Gilead Sciences у понеділок, 24 лютого, зросли більше ніж на 4% у той час, коли світові фондові ринки падають через посилення занепокоєння внаслідок поширення епідемії коронавірусу.

Крамер вважає, що існує велика невизначеність щодо ефективності ліків Gilead у боротьбі з вірусом. Однак за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікарські препарати американської компанії можуть виявитися справді дієвими.

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На думку Крамера, ще однією фармацевтичною компанією, акції якої можуть стати прибутковими є британська GlaxoSmithKline. За його словами, ця фірма має низку нових препаратів для боротьби з раком. Окрім того, компанія виплачує високі дивіденди акціонерам.

Загалом Крамер попередив інвесторів не поспішати купувати акції в умовах обвалу світових фондових ринків.

Що відомо про коронавірус Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Станом на 26 лютого 2020 року у світі зареєстровано 81 005 підтверджених випадків зараження, із них 2 762 – летальні. Одужало вже 30 109 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку зараженням смертельним вірусом не зафіксовано.