Інвестиції в акції українських компаній: чи можна заробити на цінних паперах МХП

Слабка розвиненість українського ринку акцій та відсутність ліквідності на ньому відштовхують портфельних інвесторів. Також суттєво впливає на привабливість українських акцій поведінка більшості емітентів, які ігнорують інтереси міноритарних власників.

Однак кілька перспективних підприємств в Україні є. Одне з них – Миронівський хлібопродукт (ТМ "Наша Ряба"). Акції цієї компанії обертаються як на Лондонській фондовій біржі, так і на українських біржах (УБ, ПФТС). Для того, щоб зрозуміти, що ж особливого в активах цього підприємства, потрібно оцінити його діяльність загалом.

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Структура бізнесу

Миронівський хлібопродукт (МХП) – вертикально інтегрована компанія із замкненим циклом виробництва. Основний продукт компанії – курятина (дивіться рис. 1).



Рис. 1. Частка виробничих сегментів у загальній виручці компанії в 2019 році, %

Як бачимо, курятина становить 67% загальної виручки компанії. Слід також додати, що 58% загальної виручки припадає на експорт. Із цього логічно випливає експортна орієнтованість компанії. Щодо внутрішнього ринку, то саме підприємство оцінює свою частку серед спожитої українцями курятини на рівні 30% у 2019 році.

Процес виробництва курятини в МХП налагоджений завдяки закритій бізнес-моделі:

380 тис. гектар землі, що дає змогу вирощувати близько 2,4 мільйона тонн зернових у рік.

3 заводи з виробництва кормів, які забезпечують власну кормову базу.

2 птахофабрики, що виробили у 2019 році 528 мільйонів куриних яєць.

3 вертикально-інтегровані фабрики з переробки курятини, які здатні обробляти 7,8 мільйона курячих тушок у тиждень.

2 фабрики з виробництва м’ясних продуктів.

2 збудованих біогазових комплекси та 1 в процесі побудови переробляють відходи виробництва в енергоресурс, знижуючи собівартість виробництва.

9 центрів дистрибуції по всій Україні та 1839 фірмових магазинів формують ефективні канали збуту продукції.



Компанія "Миронівський хлібопродукт" / Facebook

Цінним придбанням для МХП (273 мільйонів євро) у 2019 році стала компанія Perutnina Ptuj, лідер з виробництва курятини у Балканському регіоні. Країна базування – Словенія.

Ще одним досягненням МХП у 2019 році стало розміщення єврооблігацій на суму 350 мільйонів доларів США на 10 років зі ставкою купону 6,25%. Цей показник купонної дохідності є найнижчим за розміщення державних єврооблігацій України у 2019 році.

В цілому, виходячи з бізнес-моделі, маємо структуру, максимально захищену від зовнішніх ризиків взаємодії з контрагентами. Тобто, компанія не залежить від цін постачальників кормів, яєць та інших ресурсів, а також від своєчасності та якості таких поставок. До того ж, майже весь борг компанії є довгостроковим, що дає змогу якісніше керувати грошовими потоками.

Що ж до ефективності такої моделі, то оцінити її можна, переглянувши результати діяльності компанії, зокрема в 2019 році.

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Огляд виробничих та фінансових результатів МХП

Показників фінансової діяльності існує досить багато. Ми зупинимось на ключових абсолютних вимірах.

Так, виручка компанії зростає із року в рік (дивіться рис. 2).



Рис. 2. Виручка компанії протягом 2015-2019 років, млн дол. США

У 2019 році цей показник зріс на 32% в порівнянні з попереднім роком, проте частка експортної виручки знизилась з 60% до 58%. Останнє було зумовлено спалахом пташиного грипу в Україні та тимчасовим обмеженням на експорт української курятини, що переорієнтувало частину збуту на внутрішній ринок. Наразі вищеназвані обмеження знято.

Загалом зростання виручки зумовлено збільшенням виробництва на 18%, що, своєю чергою, спричинено запуском другої фази Вінницької птахофабрики (дивіться рис. 3).



Рис. 3. Виробництво курятини компанією протягом 2015-2019 років, тис. тонн

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Однак, попри результативність виручки, собівартість виробництва у 2019 році зросла з 32% до 39% у загальній виручці. Цей факт зумовив зниження валового прибутку на 6% у 2019 році (дивіться рис. 4).



Рис. 4. Фінансові показники діяльності компанії у 2018-2019 роках, млн дол. США

Також на погіршення результатів діяльності вплинуло зниження цін курятини на 5%. Зміцнення гривні у 2019 році вплинуло на зростання адміністративних витрат та витрат на збут (+80%). Як результат, у 2019 році операційний прибуток знизився на 31%.

Проте укріплення гривні позитивно позначилось на статті курсової різниці, що дозволило збільшити даний показник в 17 разів (до 185 мільйонів доларів США). Як наслідок, прибуток компанії після оподаткування становив 215 мільйонів доларів, що на 68% більше, ніж показник попереднього року.

Загалом результати діяльності компанії можна вважати задовільними. Однак надалі важливо оцінити інвестиційну привабливість підприємства з погляду купівлі її акцій.

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Інвестиційний аналіз компанії

Динаміка вартості акцій МХП вказує на їхню поточну недооцінку з боку інвесторів.

Наразі вартість акцій МХП знаходиться на рівні мінімумів кризи 2008 року. Водночас компанія, починаючи з 2013 року, щороку стабільно виплачує дивіденди своїм акціонерами.

Попри те, що у 2020 році буде виплачено дивіденди у розмірі 0,28 долара на одну акцію (2019 рік: 0,75 долара), поточна дивідендна дохідність становить близько 4,5%. А враховуючи той факт, що цьогорічне скорочення дивідендних виплат лише перестраховка компанії на час турбулентності та невизначеності в світі, можемо розраховувати до відновлення виплат у розмірі 0,75 долара на акцію вже наступного року.

Власне, вільної ліквідності у понад 300 мільйонів доларів вистачило б і в цьому році на виплату 80 мільйонів доларів, як це було у 2019 році. Але менеджмент вирішив убезпечити компанію додатковою ліквідністю на час кризи.

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Підсумовуючи вищезазначені дані, визначимо сильні та слабкі сторони компанії.

Сильні сторони:

вертикально інтегрована бізнес-модель;

розширення виробничих потужностей в Україні та Європі;

початок розбудови найбільшого в Європі біогазового комплексу;

рефінансований борг на 10 років під відносно низьку відсоткову ставку;

диверсифікація збуту за регіонами світу: EU, MENA, CIS, Africa.

Слабкі сторони:

ризик виникнення нових вірусних епідемій в Україні, що вплинуть на обсяги виробництва курятини та збут;

ризик зниження вартості курятини.

Експертний висновок

Миронівський хлібопродукт – цікавий об’єкт для інвестування з горизонтом на 2-3 роки. Саме за цей часовий проміжок вартість акцій може оновити історичні максимуми на рівні 15-18 доларів за акцію. МХП виглядає як компанія з чітко вибудованими бізнес процесами. Лідерство компанії у найближчі роки на українському ринку не викликає сумнівів. Розширення виробництва та експансія в ЄС створюють додаткові підстави впевненості в подальшому розвитку компанії.

Статтю підготував Денис Білий, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна"