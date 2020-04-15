Інвестиції в біотех: що варто знати про акції світових виробників вакцини проти коронавірусу

Десятки компаній та громадських лабораторій у всьому світі працюють над розробкою вакцини для запобігання поширенню вірусу грипу. Упродовж останнього місяця різні біотехнологічні компанії заявляли про розробки вакцин (напр.: BioNTech, CureVac та Moderna).

Поки щонайменше 10 розробників оголошували про плани створити вакцину проти COVID-19. А підприємства, з-поміж яких GlaxoSmithKline, Seqirus і Dynavax, взяли на себе зобов'язання зробити ліцензовані продукти (AS03, MF59 та CpG 1018 відповідно) доступні для використання проти нового коронавірусу.

Хто бере участь у процесі розробки вакцини та основні відомості про акції виробників препарату проти коронавірусу – в аналітиці компанії "Фрідом Фінанс Україна".

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Вакцина проти COVID-19: хто займається розробкою препарату

За інформацією спеціалістів у сфері охорони здоров’я, із підтверджених активних кандидатів на створення вакцини 56 розробок (72%) закріплено за приватними/галузевими компаніями, решта 22 (28%) проектів у компетенції академічного, державного секторів та інших некомерційних організацій (дивіться рис. 1).

Із-поміж компаній, які займаються створенням вакцини проти COVID-19, є низка великих розробників – Janssen, Sanofi, Pfizer і GlaxoSmithKline. Окрім них, участь у розробленні препарату проти коронавірусу беруть і невеликі та/або недосвідчені у великомасштабному виробництві вакцин підприємства. Отже, важливо буде забезпечити координацію виробництва вакцин для задоволення попиту.



Рис.1. Розподіл розробників вакцини проти COVID-19 по галузях та географії / Nature

Провідні розробники вакцини проти COVID-19 поширюються на 19 країн, що в сукупності становить понад три чверті всього населення планети. Однак наразі немає публічної інформації про діяльність зі створення препаратів проти смертельного захворювання в Африці та Латинській Америці. Хоча потужності виробництва вакцин та нормативні рамки існують і в цих регіонах.

Епідеміологія COVID-19 може відрізнятися за географією, і цілком ймовірно, що ефективний контроль пандемії потребує більшої координації та залучення південної півкулі до вакцино-наукових розробок R&D.

Зважаючи на темпи поширення коронавірусу, вакцина проти COVID-19 може бути доступна в умовах екстреного використання ще до початку 2021 року. Це стало би принциповим кроком до зміни традиційного шляху виробництва вакцини, який в середньому займає 10 років.

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Компанії-розробники вакцини: як змінилася ціни на їхні акції в умовах пандемії

Regeneron Pharmaceuticals (REGN) – не була з-поміж першої хвилі компаній, які оголосили про створення потенційного препарату проти COVID-19. Однак хвилювання інвесторів швидко позначилися на акціях підприємства, коли компанія оголосила, що її препарат від ревматоїдного артриту "Кевзара" може допомогти лікувати пацієнтів із COVID-19.



Динаміка цін на акції Regeneron Pharmaceuticals / Фрідом Фінанс

Цінні папери CytoSorbents (CTSO) подорожчали в понеділок, 13 квітня, на 21%. Це сталося після того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчів та медикаментів США екстрено схвалило препарат компанії для терапії наслідків коронавірусу.



Динаміка цін на акції CytoSorbents / Фрідом Фінанс

BioNTech (BNTX) – німецька біотехнологічна компанія, яка нещодавно оголосила про два стратегічні партнерства для просування процесу створення вакцини. Вона налагодила співпрацю з китайською Fosun Pharma, щоб просунути зусилля в Китаї, і американською Pfizer, щоб зробити те ж саме за межами Китаю.



Динаміка цін на акції BioNTech / Фрідом Фінанс

CureVac (поки не публічна компанія, відсутня на біржах) – німецька компанія, яка має на меті розпочати тестування експериментальної вакцини на людях цього літа. Після повідомлення, що компанія потрапила у політичне схрещування між Німеччиною та США, Європейська Комісія пообіцяла 80 мільйонів євро фінансової підтримки, щоб допомогти їм отримати продукт у Європі. У CureVac зазначили, що "працюють над розширенням виробничих потужностей, щоб мати можливість забезпечити до мільярдів доз для ситуацій спалаху, таких як Covid-19".

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Moderna (MRNA) – біотехнологічна компанія, що базується в штаті Массачусетс і співпрацює з Національним інститутом здоров'я США (NIH). Підприємство розпочало клінічне тестування своєї вакцини mRNA-1273 на основі mRNA лише через 2 місяці після ідентифікації перших випадків коронавірусу. Вакцини на основі вірусних векторів пропонують високий рівень експресії білка та тривалу стабільність, а також викликають сильну імунну реакцію. Досить цікава компанія для довгострокового інвестування в її акції у 2020-2021 роках.



Динаміка цін на акції Moderna / Фрідом Фінанс

GlaxoSmithKline (GLAXF) ретельно контролює ситуацію з поширенням і розвитком пандемії COVID-19 та підтримує глобальні зусилля щодо боротьби з вірусом. З моменту спалаху активно вивчають способи допомоги, використовуючи науку та попередній досвід, працюючи над перспективними варіантами вакцини від COVID-19.



Динаміка цін на акції GlaxoSmithKline / Фрідом Фінанс

Sanofi (SNYNF) – другий великий виробник вакцини, який оголосив, що спробує створити препарат проти нового вірусу.



Динаміка цін на акції Sanofi / Фрідом Фінанс

Novavax (NVAX) – компанія, що публічно котирується, зросла на 27,9% (26.02.2020), оскільки розпочала випробування на тваринах потенційної вакцини від коронавірусу. Однак тут треба бути обережним інвестуючи, оскільки акція сплітова (тобто її кратність змінюється через певний проміжок часу).



Динаміка цін на акції Novavax / Фрідом Фінанс

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Inovio (INO) – біотехнологічна фірма, яка заявила ще в лютому, що розпочне клінічне випробування своєї вакцини цього літа.



Динаміка цін на акції Inovio / Фрідом Фінанс

Vaxart (VXRT) – маловідома американська фармацевтична компанія, яка також стверджує, що шукає можливу вакцину. Акції фірми підскочили аж на 106,1% (27.02.2020).



Динаміка цін на акції Vaxart / Фрідом Фінанс

Gilead Pharmaceuticals (Science) (GILD) – уже продає препарат Ремдезівір, який, за словами посадовця Світової організації охорони здоров'я, може лікувати деякі симптоми коронавірусу. Відзначимо, що початку препарат не був призначений для лікування цього захворювання.



Динаміка цін на акції Gilead Pharmaceuticals / Фрідом Фінанс

Samsung Biologics (KRX: 207940) та Vir Biotechnology роблять велику ставку на потенціал двох нових антитіл для лікування COVID-19. Vir та Samsung працюватимуть разом для збільшення виробництва, якщо лікування виявиться ефективним. Компанії Vir та Samsung Biologics запропонували угоду на суму 362 мільйони доларів, щоб розробити виробництво програми моноклональних антитіл Vir як потенційне лікування COVID-19. Згідно з угодою, Samsung почне виробництво вже в жовтні, і, можливо, почне випускати комерційні партії, починаючи з 2021 року. Партнери сподіваються досягти кінцевих умов угоди до 31 липня.



Динаміка цін на акції Samsung Biologics / Фрідом Фінанс

Fosun Pharma (HKEX: 2196) – німецька група BioNTech оголосила про партнерство з Китаєм та Fosun Pharma, виділивши 135 мільйонів доларів на розробку вакцини від Covid-19, яка, за їхніми словами, може почати клінічне тестування в кінці квітня. Fosun здійснить інвестицію в $50 млн в BioNTech і заплатить компанії, що базується в Майнці, ще 85 мільйонів доларів за розробку та комерціалізацію вакцин.



Динаміка цін на акції Fosun Pharma / Фрідом Фінанс

Pfizer (PFE) – заявила, що планує підтримати дослідження, щоб визначити, чи можуть її ліки, з-поміж яких препарат компанії проти ревматоїдного артриту Xeljanz, бути корисними для тих, хто бореться з респіраторною хворобою COVID-19.



Динаміка цін на акції Pfizer / Фрідом Фінанс

Seqirus (не публічна компанія, відсутня на біржах) – вивчає розробку гіперімунної сироватки крові, яку можна було б отримати з плазми крові людей, які одужали від коронавірусу.

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Dynavax (DVAX) – біофармацевтична компанія, орієнтована на розробку та комерціалізацію нових вакцин. Коаліція з питань інновацій для готовності до епідемії (CEPI) оголосила про співпрацю з цією фірмою.



Динаміка цін на акції Dynavax / Фрідом Фінанс

Janssen/JOHNSON & JOHNSON (JNJ) – використовує свої технології, що застосовуються при розробці вакцин проти Еболи, Зіка та ВІЛ, щоб зупинити поширення COVID-19.



Динаміка цін на акції JOHNSON & JOHNSON / Фрідом Фінанс

Висновки та прогнози

Це не повний список компаній, що займаються розробленням вакцини від коронавірусу та суміжною діяльністю у цій сфері. Однак з них можна сформувати певний глибокий біофарм-портфель акцій, у який можна інвестувати на період карантину. Адже все більше коштів вливається в цей вид бізнесу, як із бюджетів різних країн, так і з міжнародних фінансових та благодійних організацій.

Водночас потрібно звертати увагу на загальну динаміку ринку та обирати ті акції, які переграють ринок в дохідності. Також варто слідкувати за їхньою кореляцією з ринком та зворотною кореляцією, щоб закривати збиткові позиції у коротко- та середньостроковому періодах (дивіться рис. 2).



Рис. 2. Динаміка індексу S&P500 та можливі прогнози руху цін на 2020-2021 роки / Фрідом Фінанс

Як ми прогнозували ще на початку березня 2020 року, індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 знизиться до рівня 2400-2200 пунктів. Далі відбудеться корекція вверх до рівня 2800 пунктів, що ми і спостерігали впродовж усього березня й продовжуємо відстежувати на початку квітня 2020 року.

Ми очікуємо нового падіння індексу вниз до рівня 2100-2000 пунктів (можливо навіть 1800 п.), що станеться через зростання кількості смертельних випадків у США (які вже на 1-му місці за рівнем смертності від коронавірусу). У той же час, якщо вакцина ще не буде готова до початку 2021 року, будемо спостерігати негативні явища в глобальній економіці.

На момент написання статті, значення індексу S&P 500 було на рівні 2761,64 пункту.

Статтю підготував Степан Джус, інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна"