Інвестиції в сонячну енергетику: як бізнес стимулює розвиток галузі

Упродовж останнього десятиліття середній річний темп зростання cфери сонячної енергетики становить 50%. Як інвестори з найбільших фірм, так і приватні особи все частіше вкладають гроші саме в цю галузь.

У Forbes зазначають, що для американського бізнесу, який працює за моделлю сімейних офісів, інвестувати кошти в альтернативні джерела енергії є одним із пріоритетних завдань. Адже такі грошові вкладення забезпечують стабільну віддачу та допомагають загалом розвивати індустрію відновлюваної енергетики.

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Чому інвестиції в сонячну енергетику є перспективними для діяльності сімейних офісів – читайте в статті 24 каналу.

Сімейний офіс – що це таке Приватна незалежна організація, що надає послуги сім’ям з управлінням їхнім майном й іншими активами. Одним із перших, хто зіткнувся з необхідністю такого сервісу, став американський підприємець і благодійник Джон Рокфеллер. У 1882 році він передав управління активами своєї сім’ї групі довірених осіб. Так, саме великі обсяги капіталів, якими володіли люди й стали причиною створення сімейних офісів, які займалися управлінням фінансами своїх клієнтів.

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Популярність альтернативних джерел енергії зростає

Ринок сонячної енергетики розвивається настільки швидко через менші витрат на альтернативні джерела енергії. Вартість встановлення сонячної електростанції знизилася на понад 70% за останні 10 років. Наприклад, у США цій популярності сприяла державна політика: громадяни, які використовують альтернативні джерела енергії, мають змогу подати заявку на отримання пільг під час сплати податків.

У 2019 році Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії оприлюднило звіт, у якому йшлося, що вітрові та сонячні фотоелектричні станції дешевші, ніж будь-який ресурс на основі викопного палива.

Фінансові арґументи щодо вигідності альтернативної енергетики неможливо спростувати, зазначають аналітики. А попит на цю галузь із кожним роком зростатиме.



Інвестиції в альтернативні джерела енергії набирають популярності / Pixabay

Соціально-відповідальне інвестування в тренді

Сьогодні помилково вважають, що лише окремі категорії населення (переважно жінки й міленіали загалом) зацікавлені в соціально-відповідальному інвестуванні. Воно враховує екологічний, соціальний та управлінський фактори (ЕСУ). У 2019 році інформаційно-аналітична компанія Morningstar розвіяла цей міф, виявивши, що 72% усіх американських інвесторів мають "помірний інтерес до стабільного вкладення грошей у певну сферу".

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Тенденція доволі чітка й у випадку інституційних інвесторів. За даними міжнародної інвестиційної компанії BlackRock, саме екологічна сфера буде основним напрямом їхніх фінансових рішень.

Зокрема, BlackRock приєдналася до ініціативи Climate Action 100+, учасники якої тиснуть на компанії, що працюють з традиційною сировиною (нафта, газ, вугілля). Таким чином вони намагаються довести, що альтернативні джерела енергії зменшують викиди в повітря.



Усе більше людей зацікавленні в соціально-відповідальному інвестуванні / Pixabay

Інвестиції в сонячну енергетику – основна стратегія сімейних офісів

Бізнес, що працює за моделлю сімейних офісів, уже визнав, що інвестиції у відновлювану енергетику мають не тільки позитивний соціальний вплив, але й забезпечують стабільний дохід. Привабливість інвестицій на основі ЕСУ для багатьох поколінь є додатковою цінністю, зазначено в дослідженні Morningstar.

За даними аналітиків, міленіали й бебі-бумери зацікавлені в сталому інвестуванні. Сонячна енергетика – безпечна й стійка інфраструктура, що забезпечує стабільний прибуток, стверджують у Morningstar.

У дослідженні швейцарського фінансового холдингу UBS, понад 40% портфелів сімейних офісів складаються з активів, спрямованих на інвестування в альтернативну енергетику.



Сонячна енергетика – приваблива галузь для фінансування / Pixabay

Інвестиції у "зелену" енергетику: що далі

Сімейні офіси мають унікальну можливість підтримувати постійне зростання ринку сонячної енергетики. Оскільки наслідки кліматичної кризи вже відчутні, бізнес може дещо послабити цей вплив, вклавши гроші в розвиток альтернативних джерел.

Представники сімейних офісів можуть шукати ширші підходи до ринку, щоб визначити найнадійніші види інвестування. Однак їм не потрібно реагувати на тенденції, що поширюються серед індивідуальних та інституційних інвесторів. Вони можуть самі перейняти на себе лідерство та поширювати свої тренди.