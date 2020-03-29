Інвестор назвав ритейлерів США, яким вдасться пережити пандемію: їх лише троє

Професійний американський інвестор і ведучий Джим Крамер спрогнозував наслідки коронавірусу для ритейлу.

За його словами, у США залишаться лише троє роздрібних торговців, повідомляє PYMNTS.com.

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Якщо ми подолаємо коронавірус швидко, тоді представники малого бізнесу торговельної сфери ще можуть відкритися й відновити роботу. Якщо ж пандемія затягнеться, тоді в країні (США – ред.) буде тільки три роздрібні торговці,

– заявив Крамер в ефірі власної телепрограми "Mad Money" на CNBC.

Зокрема, трьома ритейлерами, які зможуть "вижити" після коронавірусу буде інтернет-гігант Amazon, а також американські мережі супермаркетів Walmart і Costco.

Якщо прогноз здійснить і у США залишиться справді три ритейлери, уявіть, що це означає для країни?

– зауважив Крамер.

Хто такий Джим Крамер? Це американський інвестор, шоумен та експерт із фондових ринків. У минулому обіймав посаду менеджера одного із хедж-фондів США. Він також відомий своєю діяльністю у ролі ведучого. Зокрема, має власну програму "Mad money" на CNBC, а також є засновником фінансового веб-порталу TheStreet.com. Окрім того, він пише книги на тему фондового ринку й фінансів.

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Зараз вищеназвані торговці справді процвітають. Адже споживачі частіше вибирають саме цих ритейлерів для поповнення запасів продуктів на випадок ще жорсткіших карантинних заходів.

Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 30% від свого найвищого показника в лютому цього року. Однак акції Walmart у п’ятницю, 20 березня, закрили торги на рівні 128 доларів за одну штуку. Така вартість цінних паперів ритейлера є доволі високою.

Як американські ритейлери працюють в умовах пандемії

Представники Walmart заявили, що компанія виділить 550 мільйонів доларів на премії працівникам, які працюють погодинно. Виконавчий віцепрезидент цієї мережі супермаркетів Ден Бартлетт зазначив, що співробітники Walmart докладають "титанічних зусиль". Тому компанія хотіла б надати їм винагороду за їхню працю в такий непростий час.

Це буде мініпакет бонусів для працівників Walmart,

– наголосив Бартлетт.

Окрім того, представники торговельної мережі заявили, що планують найняти 150 тисяч нових працівників до травня цього року, щоб покращити свій сервіс в умовах коронавірусу.

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У Costco розповідають, що зараз попит на товари збільшився. Такого росту не спостерігалося навіть у період свят.

У Amazon заявляють, що збираються найняти ще 100 тисяч нових працівників, а також підвищити зарплату всім співробітникам на 2 долари.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу