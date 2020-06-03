З купонного та інвестиційного доходів фізичних осіб за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) більше не стягуватиметься військовий збір, розмір якого становить 1,5%. Нововведення почало діяти з 23 травня 2020 року.

Такі зміни передбачено законом №466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Верховна Рада ухвалила цей закон у січні цього року.

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Що потрібно знати інвесторам про зміни щодо ОВДП?

Вони передбачають звільнення від оподаткування військовим збором доходів фізичних осіб, отриманих у вигляді відсотків, нарахованих на державні цінні папери, та інвестиційного прибутку від операцій з такими цінними паперами.

Якщо коротко, то тепер інвесторам, які вкладають гроші в ОВДП, не потрібно сплачувати військовий збір. Стягнення цього податку припинилося автоматично для всіх купонних виплат і погашень після 23 травня 2020 року.

Закон №466-ІХ, у якому ухвалено низку змін, спрямований на спрощення та вдосконалення системи адміністрування податків, узгодження її зі світовими стандартами.

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Що таке ОВДП? Це державні цінні папери, які розміщуються на внутрішньому ринку. Якщо простіше, то держава позичає в інвестора гроші й зобов’язується їх виплатити, але вже з відсотками впродовж наперед узгодженого терміну. Однією з основних переваг ОВДП є те, що цей актив гарантований державою. Тому інвестор без жодних ризиків може забрати гроші, на відміну від того ж банківського депозиту. Купити ОВДП може кожен.