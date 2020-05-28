Інвесторам на перспективу: як ритейл-гігант Target адаптувався до реалій пандемії і переміг

Target, одна із найбільших у США мереж магазинів низьких цін, вирішила розширити свою присутність і почала розвивати онлайн-продажі. Через карантин внаслідок пандемії коронавірусу люди почали більше купувати в інтернеті. Тому американський ритейлер виграв із того, що зробив ставку на онлайн-продажі.

У результаті Target, вибравши правильний напрямок розвитку, вдалося випередити своїх конкурентів у сегменті онлайн-продажів та навіть збільшити свою частку на ринку США, пише RBC. Більше про те, як ритейлеру вдалося стати успішним у сегменті онлайн та як це вплинуло на його акції – пояснює експерт інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс".

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Як стати омніканальним під час пандемії: приклад Target

Target зуміла стати популярною онлайн і збільшити обсяг продажів і, відповідно, виручки, завдяки тому, що споживачі в умовах карантину перейшли в інтернет. Таким чином, американському ритейлеру вдалося перейняти частку ринку у низки менших роздрібних продавців, які не встигли підлаштуватися під нові реалії.

З лютого і до кінця квітня обсяги продажів торговельної компанії зросли на 11% – до 19,6 мільярда доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Таких результатів ритейлеру вдалося досягти завдяки двом речам:

розвитку напрямку онлайн-продажів;

оперативній доставці товарів покупцям.

Тому лише впродовж трьох місяців – лютого, березня і квітня – обсяги продажів продукції онлайн у Target збільшилися на 141%. Компанії навіть вдалося значно випередити свого найголовнішого конкурента на ринку США – Walmart. Для порівняння: обсяги інтернет-продажів Walmart за вищеназваний період зросли на 74%.

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Під час карантину споживачі найчастіше купували харчі й напої. А завдяки тому, що люди почали облаштовувати робочі місця у своїх домівках, зріс попит і на електроніку й канселярію.

Успіх ритейлера дав йому змогу допомогти своїм працівникам і зайняти друге місце в рейтингу найкращих компаній у боротьбі з коронавірусу за версією американського Forbes. Зокрема, торговець підвищив зарплати 300 тисячам співробітників, а також надає повністю оплачувані відпустки людям, старшим 65 років, вагітним та тим, хто має проблеми зі здоров’ям.

Завдяки чому акції Target зростуть у ціні: коментар аналітика

Станом на сьогодні мережа Target складається з 1900 роздрібних магазинів у США. Попри це, компанія продовжує активно розвивати сегмент онлайн-продажів, що є для неї основним пріоритетом.

За словами Алена Сабітова, старшого аналітика "Фрідом Фінанс", саме ставка на розвиток онлайн-торгівлі й дасть змогу збільшити прибутковість бізнесу в довгостроковій перспективі.

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Попри успіх, компанії, у неї з’явилися певні складнощі на шляху до лідерських позицій в сегменті онлайн. Target довелося збільшити витрати й найняти більше працівників для доставлення товарів покупцям, що негативно вплинуло на прибутковість ритейлера. Однак, за словами Сабітова, цей вплив короткостроковий.

Вищеназвані витрати цілком логічні. Адже лише таким способом підвищується лояльність покупців до торговельної мережі, зазначив аналітик. Оскільки з настанням пандемії і введенням карантину звички людей змінилися й вони стали ще більше купувати в інтернеті, споживачі обиратимуть тим продавцям, які здатні забезпечити зручний сервіс. Тому онлайн-ритейлери Amazon, Walmart і Target зможуть стати в тренді в своєму сегменті й випередити традиційні магазини.

Щодо цінних паперів Target, то потенціал росту зберігається до 136 доларів за акцію в перспективі року, додав Ален Сабітов.