Світовий фондовий ринок зумів відновитися від березневого обвалу внаслідок пандемії коронавірусу, тому компанії активізувалися в підготовці до виходу на IPO. 1 липня 2020 року стане знаковим для ще двох компаній, які почнуть торгувати акціями на біржах, щоб залучити фінансування на подальший розвиток. Йдеться про Lemonade та Accolade.

Детально про діяльність цих компаній, їхні фінансові показники та плани на IPO – читайте в експертному огляді "Фрідом Фінанс" для Інвестицій24.

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Ключові факти про Lemonade Inc.

Компанія, заснована у 2015 році, є онлайн-страховиком, що використовує штучний інтелект.

За допомогою платформи Lemonade користувачі можуть за кілька хвилин оформити страховку на домашнє майно без втручання страхових брокерів. Компанія надає страхові поліси від нещасних випадків, а її клієнтами є орендарі і власники нерухомості.

Lemonade надає свої послуги в США і Європі. Упродовж усієї своєї діяльності компанія залучила близько 480 мільйонів доларів.

Головні акціонери підприємства: SoftBank Group Capital Limited (27,3%), Sequoia Capital Israel Venture V Holdings (10,3%), Aleph (10,3%), XL Innovate Fun (5 , 2%) і General Catalyst Group VIII (7,3%).

За якою бізнес-моделлю працює Lemonade? Бізнес-модель цієї компанії відрізняється від інших традиційних страхових підприємств. Lemonade впровадила модель з фіксованою комісією, яка дає змогу створити повторюваний потік доходів, а також знизити волатильність, оскільки прибуток у страхових компаній щорічно змінюється.

Клієнтська база Lemonade

У компанії також досить сильний приплив клієнтів: у 2019 році темпи зростання становили 108%.

Клієнтська база збільшилася з 309 тисяч до 643 тисяч, а станом на 31 березня 2020 року компанія налічувала 729 тисяч клієнтів (приріст – 96% р/р).

Потенційний ринок

За даними IBISWorld, у 2020 році очікується, що ринок онлайн-страхування становитиме 31,3 мільярда доларів. Що стосується всієї індустрії, то страхування є однією з найбільших галузей у світі й оцінюється у 5 трильйонів доларів щороку і 11% ВВП США.

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Основні розробки

Платформа Lemonade оцифрувала весь процес страхування, замінивши брокерів і оформлення документів на алгоритми і штучний інтелект. Платформа надає свої послуги через своїх ботів – AI Maya, AI Jim і CX.AI.

AI Maya – бот, який обслуговує клієнтів, обробляючи все, починаючи від збору інформації до надання потрібних полісів зі спрощеної процедурою оплатою.

– бот, який обслуговує клієнтів, обробляючи все, починаючи від збору інформації до надання потрібних полісів зі спрощеної процедурою оплатою. AI Jim – бот, що обробляє всі можливі проблемні питання. Станом на 31 березня 2020 року опрацював 96% претензій без участі людини.

– бот, що обробляє всі можливі проблемні питання. Станом на 31 березня 2020 року опрацював 96% претензій без участі людини. CX.AI. Цей бот супроводжує клієнтів до і після придбання полісів. З-поміж функцій бота – внесення ще однієї особи в поліс, зміна способів оплати та інші.

Окрім ботів, платформи компанії також містять приховану технологію, яка заснована на трьох запатентованих додатках: Forensic Graph, Blender і Cooper.

Додаток Forensic Graph виявляє і блокує можливі ризики шахрайств в процесі взаємодії з клієнтами. За даними ФБР, збитки від афери у сфері страхування США оцінюються в понад 40 мільярдів доларів на рік.

виявляє і блокує можливі ризики шахрайств в процесі взаємодії з клієнтами. За даними ФБР, збитки від афери у сфері страхування США оцінюються в понад 40 мільярдів доларів на рік. Додаток Blender допомагає фахівцеві бачити всі заявки. Наприклад, якщо був страховий випадок і потрібно оцінити збиток, усі постачальники послуг з'являться в Blender. Також одним натисканням кнопки можна відправити фахівців на місце страхового випадку і оплатити цю послугу.

допомагає фахівцеві бачити всі заявки. Наприклад, якщо був страховий випадок і потрібно оцінити збиток, усі постачальники послуг з'являться в Blender. Також одним натисканням кнопки можна відправити фахівців на місце страхового випадку і оплатити цю послугу. Cooper – внутрішній бот, який управляє важливими складовими компанії.

Підготовка Lemonade до IPO

Раніше компанія планувала IPO в 2019 році, але відклала вихід. Однією з причин називають провал IPO компанії WeWork, а обидві компанії підтримує SoftBank.

В останньому раунді фінансування у квітні 2019 року, у ході якого Lemonade залучила 300 мільйонів доларів, її оцінили в 2 мільярди доларів. На IPO ринкова капіталізація Lemonade має дисконт до останньої оцінки у 2 мільярди доларів проти 1,3 мільярда доларів.

IPO компанії проходить на тлі сильного апетиту до акцій, особливо у сфері онлайн-бізнесу. Раніше акції компанії Vroom виросли на 146%.

Андеррайтерами розміщення є Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen&Company, Barclays Capital.

Залучені кошти компанія планує використовувати для загальнокорпоративних цілей, інвестицій в бізнес і технології.

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Фінансові показники Lemonade

Прогноз щодо виручки компанії від аналітиків "Фрідом Фінанс"

З урахуванням усіх вступних даних, ми заклали зниження темпів зростання з 199% в 2019 році до 6% до 2029 прогнозного року. Загальна виручка компанії зросте з 67 мільйонів доларів до 2,6 мільярда доларів.



Прогноз темпів зростання Lemonade / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на осонві даних компанії

Як зміниться рівень маржі компанії

У 2019 показники EBIT- маржі дорівнювали -145,5%, після коригувань аналітики "Фрідом Фінанс" зробили консервативний прогноз маржі і прирівняли його до середньогалузевих значень у 17%.

Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років знизяться з 14,7% до середньогалузевих 4%. За прогнозами експертів інвестиційної компанії, упродовж 10 років чисті реінвестиції досягнуть 1,02 мільярда доларів.



Прогноз щодо маржі Lemonade / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на осонві даних компанії

Фінальний розрахунок вартості і потенціалу

EV, або сума вартості прогнозного (- 1,17 млрд доларів) і зрілого (2,6 млрд доларів) періоду, становить 1,5 мільярда доларів.

З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди в 6 мільйонів доларів, готівку на рахунках в 274 мільйона доларів, надходження від IPO у 270 мільйонів доларів і вартість опціонів у 22 мільйони доларів, власний капітал Lemonade можна оцінити в 1,987 мільярда доларів.

З огляду на 54,9 млн акцій після IPO, цільова ціна на одну акцію дорівнює 35,1 долара. Потенціал до верхньої межі IPO у 26 доларів становить 35%.

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Огляд діяльності компанії Accolade та її розробок

Платформа компанії допомагає роботодавцям і їхнім співробітникам краще орієнтуватися і використовувати систему охорони здоров'я. Accolade використовує низку технологій – від машинного навчання до мобільних додатків – щоб полегшити співробітникам доступ до медичних послуг. З роботодавців стягується абонентська плата в залежності від загальної кількості працівників.



Платформа Accolade

Усього за свою історію компанія залучила 237,3 мільйона доларів, а також зробила 2 придбання – konciergeMD і MD Insider.

З-поміж акціонерів компанії до IPO: Accretive (26,9%), Andreessen Horowitz (16,2%), Carrick Capital (9,95%), Comcast Ventures (6,9%) і Rajeev Singh (5,3%).

Клієнтська база Accolade

У 2020 фінансовому році клієнтська база компанії зросла на 170% – з 20 до 54 корпоративних клієнтів. З-поміж великих і відомих клієнтів можна відзначити American Airlines, Comcast Cable, Lowe's і State Farm.

Чим корисна платформа компанії? Система охорони здоров'я є складною за структурою і створює значні труднощі для споживачів, а також додаткові витрати для роботодавців. Наприклад, загальні витрати великого роботодавця на одного співробітника в рік становлять 10 тисяч доларів. При цьому очікується, що темпи зростання витрат становитимуть приблизно 6%. Платформа Accolade дає змогу співробітникам клієнтів швидко отримувати інформацію про вигідні рішеннях в галузі охорони здоров'я.

Як пандемія вплинула на бізнес Accolade

Згідно із заявою компанії, у середині березня 1250 співробітників перейшли на повністю дистанційну роботу. За останніми даними, підприємство працювало без збоїв, а рівень задоволеності клієнтів залишався високим.

На тлі пандемії компанія розробила рішення Accolade COVID Response Care, яке дає змогу роботодавцям використовувати платформу Accolade для підтримки і навчання співробітників, тестування, розробки планів догляду, відстеження стану та повернення працівників в офіс. Проте пандемія може мати тимчасовий ефект на тлі зниження кількості співробітників у цей час.

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Оцінка фінансових показників Accolade

У "Фрідом Фінанс" прогнозують, що виручка Accolade зросте зі 133 мільйонів доларів у 2020 фінансовому році до 862 мільйонів доларів у 2030 прогнозному році. Водночас, темпи зростання знизяться з 40% до 6% до 2030 прогнозного року.



Темпи зростання Accolade / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на осонві даних компанії

У 2020 фінансовому році показники EBIT-маржі дорівнювали -36%. Згідно з припущеннями аналітиків "Фрідом Фінанс", ці показники досягнуть значення у 19% упродовж прогнозних 10 років, що дорівнює середньогалузевим показникам.

Чисті реінвестиції від виручки впродовж 10 прогнозних років зростуть з 1,8% до 3%, що дорівнює середньогалузевим показникам. За прогнозами аналітиків "Фрідом Фінанс", упродовж 10 років чисті реінвестиції становитимуть 140 мільйонів доларів.





Прогноз щодо маржі Accolade / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на осонві даних компанії

З огляду на наведену вартість капіталізованої оренди і боргу в 61 мільйон доларів, надходження від IPO в 175 мільйонів доларів, вартість опціонів у 70 мільйонів доларів і готівку на рахунках у 33 мільйони доларів, власний капітал Accolade можна оцінити у 1,3 мільярда доларів.

Оцінка від "Фрідом Фінанс":

З огляду на 46,7 млн акцій після IPO, цільова ціна на одну акцію дорівнює 27,9 долара. Потенціал до верхньої межі IPO в 21 долара становить 33%.