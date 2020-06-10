Щорічно сотні компаній розміщують свої акції на американських біржах. Цього року значна кількість підприємств у секторі біотехнологій повідомила про вихід на IPO. Однією з них є американська компанія Vaxcyte, яка розробляє вакцини проти пневмонії.

Отож, у четвер, 11 червня 2020 року, відбудеться IPO підприємства біотехіндустрії Vaxcyte. Аналітики "Фрідом Фінанс" ретельно проаналізували діяльність компанії, її фінансовий стан і чим вона може зацікавити інвесторів. Детально про це читайте експертному огляді для Інвестицій24.

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Що потрібно знати про компанію Vaxcyte та її розробки

У своїй заявці Vaxcyte описує себе як виробника вакцин наступного покоління. Основне призначення підприємства – поліпшити стан здоров'я у світі шляхом розробки нових вакцин, призначених для профілактики або лікування найбільш поширених і смертельних інфекційних захворювань.

Vaxcyte була заснована в 2013 році. Однак тоді вона була відома на ринку як SutroVax. Згодом компанія покинула Sutro Biopharma і змінила назву на теперішню. Однак вона залишила за собою право використовувати технології Sutro Biopharma.

Основні факти про капітал Vaxcyte

Станом на 31 грудня грошові кошти на балансі компанії становлять 154,8 млн доларів. За всю історію свого існування Vaxcyte залучила 277 мільйонів доларів. У березні 2020 року компанія завершила раунд фінансування, в ході якого залучила 110 мільйонів доларів.

Найбільші акціонери компанії до IPO:

TPG Growth IV Switcheroo (12,9%);

Abingworth Bioventures VI (12,7%);

Longitude Venture Partners II (11%);

RA Capital Management (9,1%);

Janus Henderson Investors ( 9,1%);

Roche Finance Ltd (7,9%);

Pivotal bioVenture Partners Fund (6,5%);

Frazier Life Sciences VIII (6,3%);

Medicxi (5,8%).

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Розробки компанії та їхній потенціал

Компанія має з-поміж своїх інструментів платформу для безкліткового синтезу білка, на основі якої відбувається розроблення потенційних вакцин.

VAX-24 , за прогнозами компанії, перейде у стадію клінічних випробувань у 2-й половині 2021 року. VAX-24 націлений на створення пневмококової кон'югатної вакцини.

, за прогнозами компанії, перейде у стадію клінічних випробувань у 2-й половині 2021 року. VAX-24 націлений на створення пневмококової кон'югатної вакцини. Другий продукт, вакцина VAX-XP, використовує підтверджену концепцію VAX-24 і може охоплювати до 30 штамів.

Для порівняння: за останні 40 і 20 років сукупні продажі двох провідних вакцин від Merck's Pneumovax 23 і Pfizer Prevnar 13 становили 100 мільярдів доларів.

Merck's Pneumovax 23 є полісахаридною вакциною, яка захищає від 23 штамів пневмокока, але повністю не протистоїть пневмонії. Препарат забезпечує лише тимчасовий бар’єр від бактеріємії у дорослих і неефективний для дітей у віці до 2 років.

Prevnar 13 захищає тільки від 13 штамів пневмокока.

Продукція Vaxcyte мають великий ринковий потенціал, якщо враховувати можливості захисту вакцин VAX-24 і VAX-XP – 30 штамів.

Огляд фінансових показників і прогнози експертів "Фрідом Фінанс"

Виручка

За оцінками аналітиків "Фрідом Фінанс", Vaxcyte може почати продажі свого продукту до 2026 року. Із урахуванням поточної стадії і потенціалу продукту, компанія може отримати прискорене схвалення на ринку.

Для прогнозу на 10 років експерти використовували дані компанії згідно з ринку продажів вакцин, який до 2025 року може скласти 58 млрд доларів.

Vaxcyte конкурує з 4 великими фармацевтичними компаніями, які займають до 75% всього ринку вакцин. З урахуванням того, що продукт Vaxcyte може захищати від 24 штамів, ми припускаємо, що з виходом на ринок розробка підприємства може швидко набрати популярність. Ми припускаємо, що охоплення ринку в перший рік комерціалізації може бути до 1,5%, а до 2029 року – до 5,7%,

– зазначили у "Фрідом Фінанс".

У результаті доходи Vaxcyte у 2026 році можуть досягти 914 мільйонів доларів, а до 2029 року – 4,018 мільярда доларів.

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Операційна маржа

Для прогнозу маржі аналітики "Фрідом Фінанс" брали до уваги досить повільний вихід у прибутковість і потім використовували дані вже зрілих компаній, які мають позитивну маржу.

Ми заклали маржу в 12%, що нам здається цілком досяжним результатом, враховуючи новий підхід компанії до розробки ліків,

– йдеться в прогнозі аналітиків.

Ринкова вартість Vaxcyte

Оцінка фірми від експертів "Фрідом Фінанс" досягає 1 мільярда доларів.

Оскільки компанія знаходиться на доклінічній стадії розробок і є ймовірність несхвалення препаратів, експерти використовують такий фактор, як "ймовірність виживання".

Ризик невдачі першої стадії клінічних випробувань становить 15%. Із кожною наступною фазою ризик невдачі зменшуватиметься, а вартість компанії – зростатиме.

На нашу думку, з урахуванням всіх ризиків, вартість компанії становитиме 1 млрд доларів, що на 33% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO у 748 млн доларів. Наша цільова ціна, таким чином, склала 21,2 долара за акцію,

– підсумували у "Фрідом Фінанс".

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Аналіз основних ризиків