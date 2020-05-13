На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків

У світовій практиці IPO досі є одним із найкращих інструментів залучення фінансування, ефективної трансформації бізнес-процесів та й загалом підвищення іміджу компанії. Усе більше підприємств намагаються отримати додатковий капітал шляхом випуску акцій і переходу в статус публічного.

Нещодавно експерти компанії "Фрідом Фінанс" розповідали 24 каналу про найближчі IPO у 2020 році. Вони підготували всебічне дослідження діяльності тої чи тої компанії, проаналізувавши її фінансовий стан, позицію на ринку та можливість генерувати прибутки в майбутньому.

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IPO 2020. Інвестиційні можливості

Цього разу аналітики "Фрідом Фінанс" представили детальний аналіз ще одного підприємства, яке збирається виходити на IPO на цьому тижні. Йдеться про швейцарську біотехнологічну компанію ADC Therapeutics (ADCT).

IPO – що це таке? Перший публічний продаж акцій, коли компанія планує залучити гроші від інвесторів, збільшити ліквідність своїх цінних паперів шляхом їхньої купівлі-продажу на біржі та й загалом підвищити власну впізнаваність.

Головне про діяльність ADC Therapeutics: оцінка перед IPO

Загальні фінансові дані ADC Therapeutics:

Виручка , 2019 р. (млн USD): 2.

, 2019 р. (млн USD): 2. EBIT , 2019 р. (млн USD): -119.

, 2019 р. (млн USD): -119. Чистий прибуток , 2019 р. (млн USD): -116.

, 2019 р. (млн USD): -116. Чистий борг (млн USD): 0.

(млн USD): 0. Маржа EBIT, 2020 р. (%): –

Відомості щодо IPO ADC Therapeutics:

Капіталізація IPO (млн USD): 1.086.

(млн USD): 1.086. Акцій після IPO (млн шт): 63,9.

(млн шт): 63,9. Акцій до розміщення (млн шт): 7,4.

(млн шт): 7,4. Обсяг IPO , (млн USD): 125.

, (млн USD): 125. Діапазон IPO (USD): 16-18.

(USD): 16-18. Дата IPO: 14 травня 2020 р.

14 травня 2020 р. Цільова ціна (USD): 28.

14 травня відбудеться IPO біотехнологічної компанії ADC Therapeutics, яка розробляє нові способи для лікування гемобластоза (пухлинні захворювання кровотворної та лімфоїдної тканин). Компанія планує залучити 125 мільйонів доларів для подальшого фінансування своїх розробок.

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Більше про компанію

ADC Therapeutics була заснована в 2011 році, після того як AstraZeneca придбала Spirogen за 200 мільйонів доларів. Однією з переваг ADC Therapeutics є її потужна команда, яка має великий досвід роботи у великих компаніях: Ariad Pharmaceuticals, AstraZeneca plc, Bristol-Myers Squibb Company, Celgene Corporation, Daiichi Sankyo Company, Genentech, Genmab, ImmunoGen.

Станом на 31 грудня 2019 року компанія заявила, що залучила 558,6 мільйона доларів, ДС на балансі становить 115,55 мільйона доларів. Її найбільші акціонери – Auven Therapeutics GP Ltd (41%), AstraZeneca UK Limited (6,7%), HPWH TH AG (10,6%) і Redmile Alpha LLC (5,7%).

У ADC Therapeutics всього дві програми розробок:

1. Лікування гемобластоза (пухлинні захворювання кровотворної та лімфатичної тканини). Тут основними препаратами є такі:

ADCT-402 (Lonca) призначений для лікування неходжкінської лімфоми (захворювання, коли в лімфатичній системі утворюються ракові клітини, крім "лімфоми Ходжкіна"). Клінічні випробування другої фази компанія планує представити в 2-му кварталі 2020 року. Також фірма може отримати прискорене схвалення на продукт Lonca, що, своєю чергою, дозволить їй почати комерційний запуск препарату у 2021 році.

призначений для лікування неходжкінської лімфоми (захворювання, коли в лімфатичній системі утворюються ракові клітини, крім "лімфоми Ходжкіна"). Також фірма може отримати прискорене схвалення на продукт Lonca, що, своєю чергою, дозволить їй почати комерційний запуск препарату у 2021 році. ADCT-301 (Cami) призначений для лікування солідних пухлин, хвороби Ходжкіна і неходжкінської лімфоми. Результати дослідження другої фази очікуються в першій половині 2021 року.

призначений для лікування солідних пухлин, хвороби Ходжкіна і неходжкінської лімфоми. ADCT-602 призначений для лікування гемобластоза, націлений на CD22 (мембранний білок-рецептор В-лімфоцитів, який у людини кодується геном CD22). Компанія уклала співпрацю з онкологічним центром MD Anderson, із яким спільно проведе клінічну фазу 1/2.

2. Лікування солідних пухлин (пухлина, що розвинулася не з клітин кровотворної системи). Компанія має патент на всі свої продукти, крім Cami (ADCT-301), оскільки співпрацює з Genmab A/S. З-поміж головних продуктів цієї програми є:

ADCT-301 (Cami) призначений для лікування раку товстої кишки, яєчників, легенів і підшлункової залози. Компанія очікує проміжні дані першої фази в другій половині 2020 року.

призначений для лікування раку товстої кишки, яєчників, легенів і підшлункової залози. ADCT-601 призначений для лікування раку, який викликається високим рівнем білка AXL.

призначений для лікування раку, який викликається високим рівнем білка AXL. ADCT-901 призначений для лікування раку яєчників і передміхурової залози. Компанія планує закінчення доклінічних випробувань у першому кварталі 2021 року.

Згідно з даними Grand View Research за 2017 рік, ринок лікування раку крові у 2016 році становив 35,6 мільярда доларів. Середнє зростання ринку упродовж 2018-2025 років може досягнути 10,48%.



Потенційний ринок лікування раку, млрд USD / Дані Research And Markets

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Детально про підготовку до IPO і прогнози експертів

Раніше в 2019 році ADC Therapeutics планувала вихід на ринок з обсягом у 200 мільйонів доларів з оцінкою у 1,8 мільярда доларів. Однак вона відклала своє IPO через нестабільність на ринку.

Зараз ADC Therapeutics виходить на ринок, коли основний її препарат пройшов перевірку і готується до можливої комерціалізації до 2021 року. Окрім того, цього разу компанія готується стати публічною із значним дисконтом – у 1,086 мільярди євро проти попередньої оцінки у 1,8 мільярда доларів. До того ж поточні акціонери, Deerfield Partners, Redmile Group і AstraZeneca, заявили, що мають намір придбати до 100 мільйонів доларів (80% від усього розміщення), а це є хорошим сигналом.

Припущення щодо виручки ADC Therapeutics

Для прогнозу дат, коли компанія отримуватиме виручку, аналітики "Фрідом Фінанс" використовували дані про її продукцію.

Зокрема, клінічні випробування препарату ADCT-402 у ADC Therapeutics планують представити в 2-му кварталі 2020 року. Також компанія може отримати прискорене схвалення на продукт Lonca, що може дозволити почати його комерційний запуск в 2021 році.



Можливий запуск комерціалізації продукту ADCT-301 у "Фрідом Фінанс" очікують до 2022 року з урахуванням поточної фази 2.

У підсумку ми прогнозуємо початок отримання доходів в 2021 році з 26 мільйонів доларів до 1,750 мільярдів доларів до 2029 року,

– заявили у "Фрідом Фінанс".



Модель виручки від препаратів / Дані "Фрідом Фінанс"

Прогноз операційної маржі ADC Therapeutics від "Фрідом Фінанс" Для прогнозу маржі ми брали до уваги досить повільний вихід компанії у прибутковість і потім використовували дані вже зрілих підприємств, які мають позитивну маржу, для прогнозу маржі в зрілому віці. Отож, ми заклали маржу 12%, що нам здається цілком досяжним результатом, якщо врахувати новий підхід компанії до розробки ліків.

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У "Фрідом Фінанс" очікують, що зростання котирувань акцій ADC Therapeutics досягне 56%.

На нашу думку, з урахуванням всіх ризиків, вартість компанії становить 1,793 мільярда доларів, що на 56% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO у 1,151 мільярда доларів. Наша цільова ціна, таким чином, становить 28 доларів за акцію,

– зазначили аналітики компанії "Фрідом Фінанс".

ТОП-3 види ризиків

1. Компанія ще не отримувала доходи від своїх продуктів.

Продукти компанії знаходяться на стадії розробки, і невідомо, коли компанія отримає готовий продукт.

2. Схвалення Управлінням з продовольства і медикаментів США (FDA).

Будь-яке подальше регулювання може затримати або запобігти комерціалізацію деяких або всіх продуктів ADC Therapeutics.

3. Додатковий капітал.

Після проведення IPO в майбутньому компанія може зіткнутися з проблемою з готівкою на балансі для подальшого розвитку продукту, і, можливо, буде потрібно буде залучати додатковий капітал. Якщо ж підприємству не вдасться отримати коштів, це може призвести до відтермінування або повного припинення програм розробок.