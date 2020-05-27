IPO Warner Music Group: один із найбільших музичних лейблів повертається на фондовий ринок

Вихід на IPO – один із способів залучити фінансування та представити свою компанію на світових ринках. Додатковий капітал дає змогу бізнесу вийти на новий рівень розвитку: вдосконалити продукт чи послугу, підвищити оплату праці співробітникам тощо. Хоча IPO це і доволі ризикована й затратна справа, однак вихід компанії на біржу – часто наймудріше рішення на шляху до залучення великого капіталу.

У травні низка міжнародних фірм виходили на IPO. Це і біотехкомпанії, і розробники програмного забезпечення. У наступному місяці марафон IPO продовжиться. Зокрема, 3 червня торгувати на біржі своїми акціями буде Warner Music Group, яка є однією з найбільших лейблів звукозапису. Аналітики компанії Фрідом Фінанс проаналізували діяльність компанії, її фінансове становище та те, чим вона може привабити потенційних інвесторів. Більше про це – читайте далі.

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Що відомо про Warner Music Group

6 лютого 2020 року заявку на IPO подала компанія Warner Music Group, яка є однією з трьох найбільших компаній звукозапису. З-поміж її конкурентів – не менш відомі Universal Music Group і Sony Music Entertainment.

Компанія має під управлінням лейбли: Atlantic, Elektra, Reprise і Parlophone. Warner Music володіє правами на музичні твори таких виконавців, як Ед Ширан, Мадонна, Metallica, Кеті Перрі, Блейк Шелтон, і має понад 1,4 мільйона авторських прав у всіх жанрах.

У 2004 році Time Warner продала Warner Music Едгару Бронфману-молодшому і його колегам-інвесторам за 2,6 мільярда доларів. Згодом, у 2005 році, Бронфман зробив компанію публічною, і вона торгувалася на Нью-Йоркській фондовій біржі до 2011 року. У 2011 році Warner Music стала приватною, коли Access Industries Лена Блаватника купила компанію за 3,3 мільярда доларів.

Як розвивається індустрія звукозапису

Компанії звукозапису постраждали від переходу галузі на цифрове мовлення, оскільки компакт-диски стали менш популярними. Також лейбли переживали кризу через поширення піратської музики.

Попри складнощі переходу на цифрове мовлення, саме цей крок став тригером для зростання лейблів:

У 2019 продажі альбомів на цифрових і фізичних носіях досягли 785 млн.

Влітку 2019 року аналітики інвестбанку Goldman Sachs спрогнозували, що обсяг світового музичного ринку досягне 45 мільярдів доларів до 2030 року , а платити за підписку на музичні стримінгові сервіси будуть 1,5 мільярда користувачів.

, а платити за підписку на музичні стримінгові сервіси будуть 1,5 мільярда користувачів. У 2020 році аналітики Goldman Sachs знизили свій попередній прогноз до 37,2 мільярда доларів.

За даними Midia Research, ринок досягне показників у 45,3 мільярда доларів до 2026 року.



Потенційний ринок музичної індустрії, млрд дол. / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних Goldman Sachs



Основні драйвери росту індустрії – збільшення охоплення населення й імпульси зростання в Латинській Америці, Китаї, Індії і Південно-Східній Азії.

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IPO Warner Music Group: що потрібно знати

WMG подала заявку на IPO через місяць після того, як Universal Music Group (UMG) продала 10% акцій китайської компанії Tencent за 3,36 мільярда доларів (компанію оцінили у 33,6 мільярда доларів). Goldman Sachs, своєю чергою, оцінив UMG у серпні 2017 року у 23,5 мільярда доларів.

Після значного зростання конкурента WMG знову подала заявку на IPO через 9 років. Керівництво компанії сподівається отримати таку ж високу оцінку, як і в конкурента, із урахуванням зростання ринку в цілому.

Компанія не отримає ніяких доходів від IPO, оскільки продаватимуть акціонери компанії.

Компанія матиме подвійну структуру акцій: класу А з одним голосом на акцію та класу В з 20 голосами на акцію.

WMG оголосила про найбільшу квартальну виручку за 16 років – 1,256 мільярда доларів, чистий прибуток склав 122 мільйонів доларів.

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Access Industries – акціонер WMG: основні дані Це американська приватна багатонаціональна промислова група, яка була заснована в 1986 році бізнесменом Леонардом Блаватником. Компанія має довгострокові активи в усьому світі й інвестує в 7 секторів: ЗМІ та телекомунікації, природні ресурси, венчурний капітал/технології, нерухомість, біотехнології, розважальний сектор і благодійництво. Група має активи в США, Європі, Ізраїлі та Латинській Америці. З-поміж активів – Amedia, DAZN, Warner Music Group, Deezer та інші.

Усе про фінансові показники Warner Music Group

1. Виручка. У компанії спостерігається прискорення виручки з 9% в 2016 році до 12% в 2019 році. Головним драйвером її зростання стало збільшення виручки завдяки цифровим послугам. Однак у першому кварталі 2020 фінансового року спостерігається уповільнення до 4,4%. Компанія також співпрацює зі Spotify і Apple в ліцензійній угоді, що за останній рік принесло 27% усієї виручки компанії.



Темпи росту виручки, % / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних WMG

2. Основні показники маржинальність бізнесу. Валова маржа з 2017 року демонструє стабільні показники у 46%-47%.

Показники EBIT виросли з 6% у 2017 році до 13% у першому кварталі 2020 року. Витрати за період з 2017 р по перший квартал 2020 фінансовий рік знизилися: собівартість – з 54% до 52,9%, SG&A – з 34,2% до 30,2%.



Основні індикатори маржинальності бізнесу, % / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних WMG

3. Грошовий потік. У компанії досить сильний операційний грошовий потік, який упродовж останніх трьох років демонструє стабільно позитивні результати.



Грошовий потік / Візуалізація "Фрідом Фінанс" на основі даних WMG

Основні ризики