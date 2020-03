IPO 2020. Інвестиційні можливості

2019 рік був досить багатим на IPO: за цей період стали публічними 159 компаній, які зібрали більше 46,3 млрд доларів.

Знати більше: Ринок землі: інвестиційні можливості

У той час, як індекс широкого ринку S&P 500 показав ріст на 28,5% (дивіться рис.1), середня дохідність IPO, за даними Renaissance Capital, становила 20%, а деякі компанії продемонстрували дохідність більше 200%.

За нашими даними, середньорічна дохідність ІРО-компаній, в якій брала участь Freedom Holding Corp. становила 48%. Це різке покращення в порівнянні з 2018 роком, коли IPO мало середній збиток 1,9%.



Рис. 1. Приріст індексів фондового ринку США у 2019 р. / Дані CNBC

На компанії секторів охорони здоров’я та технологій, що стали публічними в 2019 році, припало 70% нових угод, що є найбільшим показником серед усіх інших галузей та ілюструє нову тенденцію домінування IPO в сфері охорони здоров’я на ринку. Було проведено 69 IPO компаній цього сектору, які принесли 9,2 млрд доларів виручки, а 8 із них увійшли до топ-10 IPO 2019.

Читайте також: Міфи про інвестиції на фондовому ринку

Лідер IPO 2019 – Karuna Therapeutics (KRTX) – компанія-біотех, що займається розробкою медикаментів для лікування психічних захворювань: психоз, шизофренія, хвороба Альцгеймера. Акції були оцінені в 16 доларів за одну штуку й почали торгуватися з 18,5 доларів та продемонстрували ріст до 81 долара за акцію (дивіться рис. 2).

Компанія, що працює у сфері біотехнологій NextCure (NXTC) розробляє ліки від раку та захворювань, пов’язаних з імунітетом, вийшла на IPO з ціною андеррайтингу 15 доларів за акцію та продемонструвала ріст на 276,53%.



Рис.2. Цінові дані деяких компаній, що виходили на ІРО у 2019 р. / Дані ресурсу Nasdaq

42 компанії технологічного сектору, що вийшли на IPO 2019 року зібрали 21,9 млрд доларів. Майже половину із цих коштів принесли комнанії-єдинороги – стартап-компанії з капіталізацією більше 1 млрд доларів – Uber та Lyft.

Uber став найбільшим IPO 2019, зібравши 8,1 млрд доларів, хоча ціна акцій знизилась на 33,4% від ціни андеррайтингу. Головною причиною збитковості є те, що інвестиції в Uber є довгостроковими, тобто знадобляться роки, щоб акції стали прибутковими.

Цікаво: Без паніки: як заробляти на інвестиціях під час кризи на фондових ринках

Серед компаній-єдинорогів, що стали публічними в 2019, були і прибуткові. Так акції компаніїї Zoom (ZM), що займається розробкою програмного забезпечення для відеоконференцій, піднялися на 9,16% в порівнянні з 36 доларів IPO.

Компанія Beyond Meat (BYND) – виробник м’яса рослинного походження – вийшла на IPO з ціною 25 доларів за акцію та показала ріст на 196,20%. Акції Beyond Meat дуже волатильні: демонстрували ріст до 239 доларів та падіння до 74 доларів. Динаміку середньої виручки ІРО-компаній у 2019р., за секторами, можна порівняти на рисунку 3.



Рис.3. Динаміка середніх приростів виручки ІРО-компаній у 2019р. за секторами, % / Дані statista.com

IPO 2020? Що в планах у компаній

В 2020 році багато з компаній-єдинорогів планували стати публічними, що відкриватиме великі можливості для інвесторів. Деякі з підприємств, які будуть розглянуті, уже публічно подали форми S-1 до SEC, у той час як інші припускають, що вони стануть публічними в цьому році. Також у світлі останніх подій, вплив коронавірусу на фондовий ринок є надзвичайно вагомим і стане негативним фактором для більшості IPO. Однак для деяких компаній настає слушний час, аби стати публічними. Що це за компанії – розглянемо далі.

Цікаво: "Глобальна пандемія" фондових ринків, чи корекція впливу коронавірусу на психологію інвесторів?

DoorDash

Компанія DoorDash – технологічна компанія, що здійснює доставку їжі в понад 4000 міст США та Канади.Через додаток клієнти DoorDash здійснюють замовлення в місцевих ресторанах та мережах фастфуду.

У 2019 DoorDash перевершила свого конкурента Grubhub – службу доставки, зайнявши 38% ринку.

У своєму раунді фінансування у 2019 році компанія отримала від інвесторів 700 млн доларів. Це призвело до того, що вартість DoorDash склала майже 13 млрд доларів, що значно більше, ніж її вартість в 2018 році в 1,4 млрд доларів.



Компанія DoorDash / Фото Facebook

Оскільки під впливом розповсюдження коронавірусу, люди починають більше часу залишатися вдома і, відповідно, зростає попит на послуги доставки продуктів, що дає змогу людям не покидати помешкання. Саме цей чинник компанія DoorDash використовує для успішного IPO.

Тому 27 лютого компанія оголосила, що подала заявку до SEC, що робить IPO DoorDash одним з найпривабливіших для інвесторів в 2020 році.

Airbnb

Одним з найочікуваніших IPO 2020 (як і у 2019р.) є Airbnb, заснованої в 2008 році.

Детальніше про компанію:

Є онлайн-платформою, на якій можна розмістити та орендувати приватне житло в усьому світы.

За даними Crunchbase, Airbnb залучила в цілому 4,4 млрд доларів за 15 раундів венчурного фінансування та оцінюється в 35 млрд доларів, що робить її четвертою за величиною американською компанією-єдинорогом.

за 15 раундів венчурного фінансування та оцінюється в 35 млрд доларів, що робить її четвертою за величиною американською компанією-єдинорогом. У червні 2019 року в компанії з’явилася послуга Luxe з більш як 2 000 апартаментів високого класу.

з більш як 2 000 апартаментів високого класу. У листопаді 2019 року компанія підписала угоду з Міжнародним олімпійським комітетом на суму 500 млн доларів про забезпечення "гарантованого" житла для наступних п'яти Олімпійських ігор – Токіо 2020 року, Пекін 2022, Париж 2024, Мілан 2026 і Лос-Анджелес 2028.



Онлайн-платформа оренди житла Airbnb / Flickr

Проте, за даними Wall Street Journal, компанія Airbnb повідомила про чисті збитки в розмірі 322 млн доларів за перші 9 місяців 2019 року в порівнянні з прибутком в 200 млн доларів за повний рік в 2018-му. Це пов’язано з придбанням сайту бронювання готелів HotelTonight, компанії-конкурента Urbandoor та збільшенням маркетингових витрат, у зв’язку з планами компаніїї стати публічною.

Також через пандемію Covid-19, компанія Airbnb зменшила свої замовлення на 40% у великих європейських містах і Китаї (дивіться рис. 4).

У зв’язку зі скасуванням великих конференцій і фестивалів, таких як Mobile World Congress в Барселоні і South South в Остіні, штат Техас, та значним зниженням кількості бронювань по всій Європі, Airbnb зазнає значних втрат, що ставить під сумнів плани компанії здійснити IPO в цьому році.



Рис. 4. Динаміка бронювання Airbnb за локаціями у 2020 р. / Дані Financial Times

Robinhood

Компанія Robinhood, заснована в 2013 році, стала популярною завдяки своєму додатку. Цей онлайн-брокер одним із перших реалізував торговельну політику з нульовою комісією для своїх клієнтів. Robinhood надає своїм клієнтам можливість здійснювати безкоштовну торгівлю акціями, опціонами та ETF. Однією із суттєвих переваг Robinhood серед інших онлайн-брокерів є торгівля криптовалютою без комісії.

Читайте також: П’ять порад як керувати своїми фінансами

За даними Forbes, кількість користувачів Robinhood сягнула 10 млн у порівнянні з 4 млн в 2018 році. У липні 2019 року компанія залучила чергове фінансування – 323 млн доларів. Наразі Robinhood оцінюють в 7,6 млрд доларів.

У кінці 2018 року генеральний директор Robinhood Байджу Бхатт сказав аудиторії TechCrunch Disrupt SF, що компанія "знаходиться на шляху до IPO", що робить його одним з найочікуваніших IPO 2020.

Palantir

Palantir – американська софтверна компанія, що спеціалізується на аналізі та захисті великого масиву даних. Компанія-єдиноріг Palantir переважно працює з державними органами.

У грудні 2019 року компанія оголосила про укладення контракту з армією на 110 млн доларів, що стане частиною чотирирічної програми на загальну суму 440 млн доларів. Попри наявність державних контрактів, Palantir ніколи не отримувала річного прибутку. А це не буде позитивним фактором для інвесторів.



Компанія Palantir / Flickr

У 2015 році Palantir оцінювалася в 20 млрд доларів. Тепер компанія сподівається досягти вартості в 26 млрд доларів, почавши новий етап фінансування в 2019 році. Для цього планується зібрати від 1 до 3 млрд доларів. Palantir встановлював дату виходу на IPO на 2020 рік, проте враховуючи нещодавний поштовх до залучення приватних коштів, публічне розміщення може бути перенесено.

Snowflake

Ще одна компанія технологічного сектору – Snowflake, заснована в 2012 році, займається постачанням хмарних технологій для зберігання і аналізу даних.

За 2019 рік компанія продемонструвала ріст на 174%. Доходи зросли на 237%, у той час як число співробітників подвоїлося до 1400. Також Snowflake збільшило клієнтську базу в 4 рази, в результаті чого їх загальна кількість досягла 2400.

За повідомленням CNBC, 7 лютого Snowflake залучила 479 млн доларів від інвесторів, враховуючи Salesforce, які оцінили компанію в 12,4 мільярда доларів. Також, генеральний директор Snowflake Френк Слотман повідомив, що компанія планує стати публічною влітку 2020 року. Тобто, IPO даної компанії-єдинорогу є потенційною інвестиційною можливістю в 2020 році.

Цікаво: Що заважає розбагатіти: поширені помилки в управлінні фінансами

Ant Financial

Компанія Ant Financial, раніше відома як Alipay, є відгалуженням Alibaba (BABA) та оцінюється в 150 млрд доларів, що робить її найціннішою компанією-єдинорогом в світі.



Компанія Ant Financial / Facebook

З 2004 року сервіс обробки платежів Alipay – перший продукт Ant Financial, що має більше 1,2 млрд користувачів – перетворився в платформу, яка пропонує повний набір послуг: мобільні платежі, ощадні рахунки, кредитування та кредитний скоринг.

За даними звіту Financial Times, у третьому кварталі 2019 року Ant Financial додав 309 млн доларів до чистого прибутку Alibaba. Своєю чергою, Alibaba обміняла свої 37,5% прибутку до оподаткування на 33% частки в капіталі. Цей крок підтвердив "структуру власності" Ant Financial та підготував фундамент для "потенційного IPO".

Також, є відомості, що Credit Suisse і China International Capital Corp ведуть переговори з Ant Financial. Тобто, IPO 2020 Ant Financial є досить вірогідним та інвесторам варто на нього звернути увагу.