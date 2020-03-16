IPO 2020. Інвестиційні можливості

Інвестиційний аналітик компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус проаналізував IPO компаній у 2019 році. Також експерт акож розповів, які підприємства стануть публічними в 2020 році й будуть прибутковими для інвесторів.

2019 рік був досить багатим на IPO: за цей період стали публічними 159 компаній, які зібрали більше 46,3 млрд доларів.

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У той час, як індекс широкого ринку S&P 500 показав ріст на 28,5% (дивіться рис.1), середня дохідність IPO, за даними Renaissance Capital, становила 20%, а деякі компанії продемонстрували дохідність більше 200%.

За нашими даними, середньорічна дохідність ІРО-компаній, в якій брала участь Freedom Holding Corp. становила 48%. Це різке покращення в порівнянні з 2018 роком, коли IPO мало середній збиток 1,9%.



Рис. 1. Приріст індексів фондового ринку США у 2019 р. / Дані CNBC

Охорона здоров'я і технології – найперспективніші сектори для IPO

На компанії секторів охорони здоров’я та технологій, що стали публічними в 2019 році, припало 70% нових угод, що є найбільшим показником серед усіх інших галузей та ілюструє нову тенденцію домінування IPO в сфері охорони здоров’я на ринку. Було проведено 69 IPO компаній цього сектору, які принесли 9,2 млрд доларів виручки, а 8 із них увійшли до топ-10 IPO 2019.

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Лідер IPO 2019 – Karuna Therapeutics (KRTX) – компанія-біотех, що займається розробкою медикаментів для лікування психічних захворювань: психоз, шизофренія, хвороба Альцгеймера. Акції були оцінені в 16 доларів за одну штуку й почали торгуватися з 18,5 доларів та продемонстрували ріст до 81 долара за акцію (дивіться рис. 2).

Компанія, що працює у сфері біотехнологій NextCure (NXTC) розробляє ліки від раку та захворювань, пов’язаних з імунітетом, вийшла на IPO з ціною андеррайтингу 15 доларів за акцію та продемонструвала ріст на 276,53%.



Рис.2. Цінові дані деяких компаній, що виходили на ІРО у 2019 р. / Дані ресурсу Nasdaq

42 компанії технологічного сектору, що вийшли на IPO 2019 року зібрали 21,9 млрд доларів. Майже половину із цих коштів принесли комнанії-єдинороги – стартап-компанії з капіталізацією більше 1 млрд доларів – Uber та Lyft.

Uber став найбільшим IPO 2019, зібравши 8,1 млрд доларів, хоча ціна акцій знизилась на 33,4% від ціни андеррайтингу. Головною причиною збитковості є те, що інвестиції в Uber є довгостроковими, тобто знадобляться роки, щоб акції стали прибутковими.

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Серед компаній-єдинорогів, що стали публічними в 2019, були і прибуткові. Так акції компаніїї Zoom (ZM), що займається розробкою програмного забезпечення для відеоконференцій, піднялися на 9,16% в порівнянні з 36 доларів IPO.

Компанія Beyond Meat (BYND) – виробник м’яса рослинного походження – вийшла на IPO з ціною 25 доларів за акцію та показала ріст на 196,20%. Акції Beyond Meat дуже волатильні: демонстрували ріст до 239 доларів та падіння до 74 доларів. Динаміку середньої виручки ІРО-компаній у 2019р., за секторами, можна порівняти на рисунку 3.



Рис.3. Динаміка середніх приростів виручки ІРО-компаній у 2019р. за секторами, % / Дані statista.com