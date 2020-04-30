IPO 2020: огляд світових компаній, які готуються стати публічними

На якомусь етапі та чи та компанія вирішує залучити капітал шляхом випуску акцій і переходу в статус публічного підприємства. Наприклад, усім відомі техгіганти Google, Facebook, Google, Apple теж виходили на IPO. А сьогодні кожен може купити акції цих фірм на публічному ринку.

Розібратися в процесі інвестицій в акції допоможуть спеціалісти "Фрідом Фінанс Україна". Аналітики компанії для 24 каналу проаналізували діяльність підприємств, які вже вийшли й тільки збираються вийти на IPO і чиї акції можуть мати успіх на біржах.

Більше про цьогорічні IPO від "Фрідом Фінанс": IPO 2020. Інвестиційні можливості

Що таке IPO? Перший публічний продаж акцій – серйозний крок для будь-якої компанії. Таким чином підприємство планує залучити гроші від інвесторів, підвищити ліквідність своїх цінних паперів шляхом їхньої купівлі-продажу на біржі та й загалом підвищити власну впізнаваність.

Oric Pharmaceuticals (ORIC)

Ріст на первинних торгах ІРО на +61,75%.

Дата IPO: 23 квітня.

23 квітня. Обсяг розміщення: 75 мільйонів доларів.

75 мільйонів доларів. Діапазон розміщення (дата 24.04.2020 р.): 14- 16 доларів.

(дата 24.04.2020 р.): 14- 16 доларів. Ціна відкриття (open): 25,78 доларів.

25,78 доларів. Ціна на 28.04.2020 р.: 26,18 доларів.

26,18 доларів. Виручка , 2019 р. (млн USD): 0.

, 2019 р. (млн USD): 0. EBIT , 2019 р. (млн USD): -29.

, 2019 р. (млн USD): -29. Чистий прибуток , 2019 р. (млн USD): -27.

, 2019 р. (млн USD): -27. P/E , 2020 р. (x) ─.

, 2020 р. (x) ─. Капіталізація IPO (млн USD): 394,4.

(млн USD): 394,4. Акцій після IPO (млн шт.): 26,29.

(млн шт.): 26,29. Акцій до розміщення (млн шт.): 5.

(млн шт.): 5. Об’єм IPO , (млн USD): 75.

, (млн USD): 75. Дохідність: +1,55% (від відкриття); +63,625% (від моменту подачі заявки на ІРО)



Аналіз дохідності акції / Фрідом Фінанс Україна

Що відомо про компанію ORIC? Спеціалісти підприємства розробляють різноманітний набір інноваційних методів для лікування раку: гормонозалежні ракові захворювання, прецизійна онкологія і виявлення ракової залежності.



Засновники і команда менеджерів мають багаторічний досвід виявлення і характеристики механізмів резистентності в онкології, відкривши і розробивши інноваційні ліки в таких компаніях, як Ignyta, Medivation, Aragon і Genentech. Наприклад, співзасновник Чарльз Сойерс раніше брав участь у відкритті ензалутаміда, метою якого є уповільнення зростання пухлинних клітин. Другий співзасновник компанії Скотт Лоу є колегою Сойерс і експертом з ракових мереж і по реакції ракових клітин на лікування.

Читайте також: Ритейл чи доставка: у що інвестувати під час кризи

Розробки компанії:

ORIC-101 на першій стадії клінічних випробувань. Це сильнодіючий і селективний антагоніст низькомолекулярних рецепторів глюкокортикоїдів (GR), який пов'язаний зі стійкістю до безлічі класів протиракових терапевтичних засобів в різних солідних пухлинах. Компанія планує випустити проміжні дані випробувань в 1 півріччі 2021 року.

Це сильнодіючий і селективний антагоніст низькомолекулярних рецепторів глюкокортикоїдів (GR), який пов'язаний зі стійкістю до безлічі класів протиракових терапевтичних засобів в різних солідних пухлинах. Компанія планує випустити проміжні дані випробувань в 1 півріччі 2021 року. ORIC-533 на стадії доклінічних випробувань. Подача заявки на реєстрацію продукту для клінічних випробувань ORIC-533 планується в 1 півріччі 2021 року.

Апсайд в 48% з урахуванням ймовірності комерціалізації. На думку аналітиків "Фрідом Фінанс", із урахуванням всіх ризиків, вартість компанії становить 623 мільйонів доларів, що на 48% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO в 421 мільйона доларів. Цільова ціна "Фрідом Фінанс", таким чином, склала 23,7 долара за акцію.

Станом на 31 грудня компанія заявила, що залучила 178 мільйонів доларів, ДС на балансі становить 89,159 млн доларів.

Найбільші акціонери компанії – The Column Group II (18,4%), Topspin Fund (12,6%), OrbiMed Private Investments VI (9,45%) і EcoR1 Capital LLC (4,72%).

Майбутні ІРО

Lyra Therapeutics (LYRA). Лікування без хірургічного втручання.

Дата IPO: 30 квітня.

30 квітня. Потенціал росту: 47%.

47%. Цільова ціна: 23,4 долара.

23,4 долара. Діапазон розміщення: 14-16 доларів.

14-16 доларів. Виручка , 2019 р. (млн USD): 0.

, 2019 р. (млн USD): 0. EBIT , 2019 (млн USD): (-17).

, 2019 (млн USD): (-17). Чистий прибуток/(збиток) , 2019 р. (млн USD): (-16,3)

, 2019 р. (млн USD): (-16,3) Активи (млн USD): 15,0.

(млн USD): 15,0. P/E , 2020 р. (x) ─

, 2020 р. (x) ─ Маржа EBIT , 2020 (%) ─

, 2020 (%) ─ Капіталізація IPO (млн USD): 186.

(млн USD): 186. Акцій після IPO (млн шт.): 12,37.

(млн шт.): 12,37. Акцій до розміщення (млн шт.): 3,5.

(млн шт.): 3,5. Обсяг IPO , (млн USD): 52,5.

, (млн USD): 52,5. Діапазон IPO (USD): 14-16.

30 квітня відбудеться IPO Lyra Therapeutics, терапевтичної компанії, зосередженої на розробці і комерціалізації нових комплексних препаратів і полімерної доставки ліків для локалізованого лікування пацієнтів із захворюваннями вуха, горла і носа.

Компанія запатентувала технологію XTreo, яка призначена для полімерної доставки ліків.

Полімерні транспорті засоби – що це таке? Це спрямована доставка лікарської речовини в задану область організму, органу або клітини. Вони розроблені, щоб збільшити безпеку і ефективність препарату і поліпшити сумісність з організмом пацієнта.

До теми: Інвестиції в біотех: що варто знати про акції світових виробників вакцини проти коронавірусу

Також Lyra Therapeutics додала властивість пам'яті форми (повернення до первісної форми після деформації) до біоруйнівних полімерних імплантів, що є однією з ключових її інновацій.

Розробки компанії

У компанії всього 2 програми розробок: LYR-210 і LYR-220, які представляють собою біоруйнівні полімерні матриці для введення в неінвазивній формі (лікування, при якому не виявляється ніякого хірургічного впливу). LYR-210 знаходиться на 2-й стадії клінічних випробувань. Компанія прогнозує, що до кінця 2020 року надасть основні дані в рамках фази 2.

LYR-220: керівництво очікує, що почне перші клінічні випробування в 2021 році, але дата може змінитися в залежності від впливу COVID-19.

Експертна оцінка "Фрідом Фінанс" Апсайд в 47% з урахуванням ймовірності комерціалізації. З урахуванням усіх ризиків, вартість компанії становить 290 мільйонів доларів, що на 47% вище верхньої оцінки капіталізації на IPO в 198 мільйонів доларів. Наша цільова ціна, таким чином, склала 23,4 долара за акцію.

Після проведення IPO в майбутньому компанія може зіткнутися з проблемою з готівкою на балансі для подальшого розвитку продукту, і, можливо, буде потрібний додатковий капітал. У разі якщо компанія не зможе залучити додатковий капітал, це може привести до відстрочення або знищення програм розробок,

– зазначили у "Фрідом Фінанс".

Про інвестиційні можливості в Україні: Інвестиції в акції українських компаній: чи можна заробити на цінних паперах МХП

ZoomInfo Technologies (ZI) – платформа для скорочення циклу продажів

Виручка , 2019 р. (млн USD): 293.

, 2019 р. (млн USD): 293. EBIT , 2019 р. (млн USD): 36.

, 2019 р. (млн USD): 36. Прибуток , 2019 р. (млн USD): (-78).

, 2019 р. (млн USD): (-78). Чистий борг , 2019 р. (млн USD) 1 161.

, 2019 р. (млн USD) 1 161. P/E , 2020 р. (x) ─

, 2020 р. (x) ─ Маржа EBIT (%): 12%.

27 лютого заявку на IPO подала компанія ZoomInfo Technologies – розробник аналітичної платформи для маркетингових підприємств. Компанія раніше була відома як DiscoverOrg і була перейменована в лютому 2019 року після придбання Zoom Information за 760 мільйонів доларів.

Чим займається ZoomInfo? Допомагає знайти цільових клієнтів, отримати оновлені прогнози потенційних клієнтів, відслідковувати сигнали про готовність покупки і цикл угоди. Таким чином, продукти ZoomInfo дають змогу компаніям-клієнтам ідентифікувати потенційних клієнтів під час продажу своїх продуктів або послуг.



Ця платформа інтегрована в CRM, Marketo, HubSpot, Microsoft Dynamics, Oracle Sales Cloud і низку інших часто використовуваних інструментів для маркетингу і продажів. Вона надає огляд на понад 14 мільйонів компаній і 100 мільйонів фахівців. До того ж ZoomInfo інтегрує дані своїх клієнтів.

Про індустрію. Потенційний адресний ринок компанії оцінюється в 24 мільярди доларів, або понад 800 тисяч компаній. На поточний момент проникнення компанії на потенційний ринок становить менше 2%.

Про акціонерів компанії. Carlyle Group – один з найбільших інвестиційних фондів, який керує активами на суму понад 224 мільярдів доларів. Спеціалізується на венчурних інвестиціях, високодохідних боргових зобов'язання і нерухомості. У компанії зайнято більше 1775 фахівців з інвестицій у 32 офісах в усьому світі.

TA Associates – компанія, основною діяльністю якої вважається викуп і міноритарна рекапіталізація прибуткових компаній. З моменту заснування підприємство інвестувало 25 мільярдів доларів, а нині співпрацює з 525 компаніями в усьому світі. TA Associates інвестувала в FedEx, Biogen, McAfee і інші компанії.

Ринок біотеху: Аналітики з’ясували, що коронавірус не впливає на акції провідних фармкомпаній

Фінансові показники ZoomInfo: прибуткова і зростаюча SaaS-компанія.

У компанії спостерігається прискорення виручки до 103% в 2019 році за рахунок злиття підприємств і збільшення клієнтської бази.

в 2019 році за рахунок злиття підприємств і збільшення клієнтської бази. Валова маржа зросла з 74% в 2018 році до 77% в 2019 році за рахунок зниження собівартості.

за рахунок зниження собівартості. Показники EBIT знизилися з 18% в 2018 році до 12% в 2019 році.

У компанії досить сильний операційний грошовий потік, який упродовж останніх 2-х років демонструє стабільно позитивні результати. На кінець 2019 року борг від активів компанії становив 76%.

На сьогоднішній день платформу використовує близько 192 тисяч платних користувачів.

Цікаво: Пандемія фінансового світу: що відбувається на глобальних ринках і як Україна реагує на ці зміни

Конкуренція. Компанія може зіткнутися з конкурентами з великими ресурсами і об'ємами даних, наприклад, Salesforce.com, Oracle, Google або Microsoft.

Залучення нових клієнтів. Якщо ZoomInfo не зможе залучати нових клієнтів і утримувати поточних, це може значно вплинути на виручку компанії і її фінансовий стан.

Ключові співробітники. Успіх компанії багато в чому залежить від ключових співробітників, втрата яких може завдати шкоди бізнесу компанії.

У 2020 році прогнозується велика кількість ІРО в галузі біофарми, фармацевтики та ІТ-медицини. Тому варто розглянути інвестиції (подачі заявок) на ІРО у цьому році з допомогою "Фрідом Фінанс Україна". За більш детальною інформацією звертайтеся до контакт-центру компанії 4343 або залишайте заявку на сайті компанії для персональної консультації.