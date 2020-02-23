Є ідея: історії українців, які знайшли гроші для бізнесу

Kickstarter, Спільнокошт чи RazomGo? Де найкраще збирати гроші для вашого бізнесу, розповідаємо разом з українцями, які успішно скористалися цими платформами.

Найбільш надійно відкривати бізнес із власних заощаджень, адже це не створює зобов'язань перед іншими та фінансових ризиків через відсотки на кредит. Але цих заощаджень часто немає, а чудова ідея так і залишається лише ідеєю. Проте є й інші способи залучити гроші для бізнесу. Одним з них є краудфандинг.

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Що таке краудфандинг?Краудфандинг, тобто "Фінансування громадою" — це співпраця людей, які добровільно віддають свої гроші, щоб підтримати певний проєкт. Як правило, за це вони можуть отримати подарунок.

У світі існує багато краудфандингових платформ. Найпопулярнішою є Kickstarter. Але й Україна долучилася до цього виду підтримки соціальних та комерційних проєктів. Це Спільнокошт та RazomGo.

Enjoy the Wood: як українці підняли на Kickstarter понад 700 тисяч доларів

Kickstarter – це краудфандингова платформа, але не чистої води краудфандинг. Якщо люди думають, що я зайшов туди, взяв 100 тисяч доларів і пропав, то це не так. Там так не працює,

– розповідає Ігор Фостенко, засновник бренду Enjoy the Wood.

Kickstarter недоступний українцям. Але ви можете зареєструвати компанію в США. Це коштує близько 1000 доларів. Для цього не потрібно їхати в США, не потрібна навіть віза. Так зробили Ігор та Марина Фостенки. Вони створили бренд Enjoy the Wood і продають різні вироби із дерева. На Kickstarter вони зібрали гроші для виробництва дерев'яних настінних карт.



Настінні дерев'яні карти / Enjoy the Wood

Зареєструвати юридичну компанію можна також через посередника. Він на свій рахунок прийматиме гроші, платитиме податки та нестиме відповідальність. За це посередник попросить комісію 5-10% від суми, яку ви зберете на Kickstarter. Або можна попросити допомоги у друзів чи родичів з США. Але дослідіть все уважно, адже це може негативно вплинути на розмір податків ваших близьких.

Коли ж ви маєте доступ до Kickstarter, час працювати над подачею своєї ідеї, оскільки однієї лиш ідеї недостатньо, щоб успішно зібрати гроші. В ідеалі, у вас вже має бути прототип продукту. Люди мають бачити на що вони дають гроші. Це не обов'язково, але за словами Ігоря Фостенка, якщо у вас вже є продукт, то шанси на успіх збільшуються.

Я би радив виходити з готовим продуктом, коли ви розумієте калькуляцію, і не лише одного товару, а серійного виробництва,

– радить Ігор Фостенко.

Для Kickstarter потрібно зняти промо-ролик. Це коротке відео, яке показує всім чому вони повинні дати гроші. Воно повинне бути якісним і, якщо у вас не має відповідної команди, то варто звернутися до професіоналів.

Продукт має бути орієнтований на Америку. Бажано брати носія мови, щоб начитав текст красиво, тоді буде більша довіра людей,

– розповідає Ігор.

Додатковий стимул для бейкерів (люди, які дають гроші) – це подарунок. Це повинне бути щось особливе, що змусить бейкера зупинитися саме на вашій ідеї. Часто майбутні бізнесмени пропонують знижку на товар. На приклад, коли Ігор та Марина збирали гроші на дерев'яні настінні карти, то пропонували бейкерам можливість покупки цієї картки із знижкою 35%.

В основному Kickstarter – це місце, де люди безплатно тобі давати не будуть, вони хочуть отримувати інновацію,

– додає Ігор.

Також потрібно подумати про суму, яку хочете зібрати. На Kickstarter дія принцип "все або нічого". Якщо ви виставили суму 15 тисяч доларів, а зібрали 14 900, то ви не отримаєте ні цента. Тому потрібно раціонально оцінювати свої можливості. Ігор радить ставити низьку ціну. Якщо ваш продукт сподобається бейкерам, то це їх не зупинить. На приклад, на перший проєкт вони поставили 15 тисяч доларів, а зібрали 100. А на третьому зібрали понад 700 тисяч доларів.

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Якщо вам все вдалося і ви зібрали необхідну суму, то це чудово, але не можна забувати про зобов'язання перед бейкерами. Вони чекають свої подарунки/знижки і їх варто доставити впродовж півроку після закінчення проєкту по збору грошей. Саме тому потрібно дуже ретельно продумати величину знижки чи вартість подарунку. Не потрібно давати захмарних обіцянок.

Ігор розповідає, що Kickstarter – це платформа радше для тих, хто хоче розширити свій бізнес, а не для початківців. Адже в тих, хто вже має бізнес – більше його розуміння. Вони знають, яку потрібно ставити націнку на продукті, щоб водночас заробити і, щоб його купували. Вони знають, що можна обіцяти бейкерами. Ймовірність їхнього успіху вища.

Доволі багато українців скористалися Kickstarter та знайшли гроші на виробництво бездротової зарядки, анімованого рюкзака PIX, картонної фотокамери у стилі ретро, LED-ліхтарика для мобільних пристроїв із синхронізацією через Bluetooth та багато інших цікавих речей.

Українська короткометражка завдяки краудфандингу на RazomGo

Звісно перспективи зібрати мільйон доларів на жодній краудфандинговій платформі України немає. Але в них є свої переваги. До прикладу, щоб зняти короткометражний фільм, видати книжку чи закупити відносно недороге обладнання для бізнесу, не потрібно проходити всі труднощі Kickstarter і витрачати гроші, яких достатньо для вашого проєкту.



RazomGo передбачає збір коштів для творчих соціальних та комерційних проєктів. Олег Бородай із своєю командою так зібрали гроші на зйомки короткометражного фільму “Тихіше”.



Постер фільму "Тихіше"

Перед тим, як подати свою ідею на RazomGo Олег із командою повністю прописали сценарій, розрахували бюджет та знайшли локації. Тобто все було готове до зйомок, лише не вистачало грошей. Активно займалися й висвітленням своєї ідеї в інтернеті: опублікували прес-релізи, створили сторінки у соцмережах, презентували ідею потенційним спонсорам.

На момент запуску нашого проєкту на RazomGo ми вже знали людей, які будуть готові нас підтримати, як мінімум репостом новини про збір коштів і як максимум фінансовими вливаннями,

– розповідає Олег Бородай.

Промо знімали самостійно, а свою презентацію на сайті доповнили ілюстрацією майбутнього фільму. Її намалювала дизайнерка – наймати її не довелося, адже вона одна з команди. Так вони розписали та промалювали сценарій, але інтригу зберегли.



Ілюстрація до фільму "Тихіше"

Наступним важливим моментом є подарунки для доброчинців. Олег із його командою вирішили, що мінімальний внесок для отримання подарунку має бути 200 гривень. Серед подарунків було ім'я в титрах, авторських портрет від дизайнерки, присутність на зйомках чи навіть зйомки у масовці. Все залежить від суми. Найдорожчим подарком був статус продюсера фільму. Загалом команді вдалося зібрати 126 тисяч гривень. Це половина суми. На щастя для авторів проєкту в RazomGo немає принципу "все або нічого".

Команда вже відзняла фільм і зараз на етапі постпродукції.

Спільнокошт допоміг відкрити коворкінг на березі Дніпра

Спільнокошт – найбільша краудфандингова платформа України. Здебільшого тут збирають гроші на соціальні проєкти, але можна й скористатися цим шансом аби розвинути свій комерційний бізнес. Вероніка Зісельс, власниця кафе “Скворечник”, завдяки Спільнокошту розширила свій бізнес і створила Green hub. Це коворкінг на свіжому повітрі.



Скворечник

Готуючись до презентації свого проєкту на Спільнокошт, Вероніка та її команда вирішили акцентувати на тому, що вони вже зробили. На її думку, саме це допомогло. Знімали ролик самостійно, бо мали відповідні навички.

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Коли проєкт запустили на сайті, Вероніка та інші почали активно просувати його самостійно. Вважали, що інформації на сайті недостатньо і потрібно поширювати її у соцмережах.

Найкраще працювали наші особисті запити до наших знайомих та до лідерів думок. Саме особиста зацікавленість людей і їх особистий посил все зробив,

– ділиться Вероніка.

Вероніка пропонувала подарунки для доброчинців, які давали від 50 гривень. За 50 гривень виносили публічну подяку в Facebook, але за вищі внески можна було отримати абонементи в коворкінг, знижки на події та запрошення на вечірку для доброчинців.

Українські краудфандингові платформи відрізняються тим, що проєкт повинен містити соціальну складову, щоб стати успішним. Хоч Green hub і комерційний проєкт, Вероніка зробила значний акцент на охороні довкілля, створення відкритого простору для містян. У самій презентації не йшлося про те, що це комерційний проєкт. На думку Вероніки, українці ще не розуміють, що потрібно підтримувати комерційні проєкти.

Є набагато болючіші питання в країні, про які люди думають, ніж бізнес. Але на щастя ми знайшли свою аудиторію, яка також зрозуміла, що це важливо,

– розповідає Вероніка.

Загалом Вероніка із командою зібрали 95 тисяч гривень, фонд "Відродження" надав їм ще 75 тисяч. Навесні 2019 вони успішно реалізували свій проєкт та відзвітували перед доброчинцями.

Загальні поради для подачі на будь-яку платформу