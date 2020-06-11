Європейський сервіс доставки їжі Just Eat Takeaway офіційно оголосив про досягнення угоди про купівлю свого американського конкурента Grubhub за 7,3 мільярда доларів. Після завершення процесу злиття утвориться найбільше підприємство з доставлення їжі та харчів за межами Китаю.

Новостворена компанія налічуватиме понад 70 мільйонів клієнтів, які здійснюють близько 600 мільйонів замовлень у рік, пише BBC.

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Виконавчий директор Just Eat Takeaway Джитсе Гроен наголосив на важливості успіху угоди зі своїм багаторічним колегою і генеральним директором Grubhub Меттом Малоні.

Метт і я є двома ветеранами в секторі доставки їжі. Ми обоє розпочали бізнес на межі століть, хоча і на двох різних континентах. Ми обидва переконані, що наш сектор зростатиме й отримуватиме все більше прибутків,

– зазначив Гроен.

Компанії досягли угоди в доволі вигідний період для сектору доставки їжі. Адже через пандемію коронавірусу люди все більше перебувають вдома, а ресторани працюють лише на доставку.

Так, ще до початку пандемії виручка Just Eat Takeaway і Grubhub разом узятих становила 3 мільярда доларів у 2019 році, а їхній прибуток – 447 мільйона доларів.

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Деталі угоди й коментарі аналітиків

Аналітики стверджують, що про об’єднання компаній у галузі доставки їжі вже давно йшлося. Адже такі підприємства витрачають величезні гроші для залучення і утримання своїх клієнтів. Тому злиття бізнесів у сфері доставки їжі та продуктів – вигідний крок.

Угода між Just Eat Takeaway і Grubhub ще потребує затвердження з боку акціонерів та регуляторів. Однак, за словами джерел, ознайомлених з питанням об’єднання компаній, очікується, що їхнє злиття повністю завершиться в першому кварталі 2021 року.

Компанія Just Eat Takeaway була створена шляхом об’єднання британського сервісу Just Eat та нідерландського Takeaway.

Після повідомлення про купівлю Grubhub її акції зросли на 4% у першу ж годину торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Реакція Uber

Цікаво, що повідомлення про злиття двох фірм з’явилося після того, як перемовини між Grubhub і Uber провалилися. Зокрема, останній залишив угоду через антимонопольні міркування.

Галузь доставки їжі потребує консолідації, щоб поліпшити надання послуг для споживачів і ресторанів. Однак це не означає, що ми зацікавлені в ухваленні будь-якої угоди, за будь-яку ціну і з будь-яким гравцем ринку,

– прокоментував Ноа Едвардсен, прессекретар Uber.