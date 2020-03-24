Капіталізація Apple впала нижче 1 трлн доларів: як це вплинуло на акції техгіганта

Тиждень почався для компанії Apple невдало, адже в понеділок, 23 березня, її капіталізація становила менше ніж 1 трильйон доларів. Тепер єдиною американською компанією, вартість якої перевищує вищеназвану позначку є Microsoft.

У результаті зниження капіталізації Apple, її акції знизилися в ціні, повідомляє Інтерфакс-Україна. Зокрема, вартість цінних паперів техгіганта опустилася на 2,1% і становить 224,37 долара.

Читайте також: Коронавірус і торгівля: кому з ритейлерів США вдасться пережити пандемію і не збанкрутувати

У понеділок, 23 березня, фондовий ринок США знову обвалився. Цьому сприяло й те, що американський уряд не затвердив пакету заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення пандемії коронавірусу.

Ринкова капіталізація Apple становила понад 1 трильйон доларів із жовтня 2019 року. У лютому цього року вартість компанії досягла рекордних 1,4 трильйона доларів. Таким чином з моменту своєї максимальної позначки (лютого 2020 року) капіталізація виробника iPhone впала на 31%.

Цікаво, що індекс акцій найбільших американських компаній S&P 500 за аналогічний період знизився на 34%.

Цікаво: Airdrop в США. Рецесія почалася: як інвесторам не втратити і примножити

Нагадаємо Apple однією із перших повідомила про негативний вплив коронавірусу на свою діяльність. Зокрема, у компанії ще в лютому повідомили, що не зможуть виконати раніше запланованого плану доходів на перший квартал 2020 року.

Іншими американськими техгігантами, чия ринкова капіталізація піднімалася вище 1 трильйона доларів, окрім Apple і Microsoft, були – Alphabet (материнська компанія Google) і Amazon.

Так, за результатами торгів у понеділок, вартість Microsoft становила 1,03 трильйона доларів, Amazon – 947 мільярдів доларів, Alphabet – 725 мільярдів доларів.

Ще однією компанією, ринкова капіталізація якої перевищує 1 трильйон доларів є Saudi Aramco – найбільше за видобутком і запасами нафти підприємство світу. Вартість цієї фірми тепер становить 1,5 трильйона доларів. Раніше її капіталізація досягала 2 трильйонів доларів.

Що відомо про коронавірус? Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 24 березня 2020 року у світі зареєстровано 382 644 підтверджених випадків зараження, із них 16 587 – закінчилися смертю. Одужало вже 101 898 осіб.



В Україні підтверджено 84 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, із них 3 – летальні, а один пацієнт уже одужав.