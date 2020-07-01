Кількість мільярдерів рекордно зросла у 2019 році: де живуть найбагатші люди світу
Кількість мільярдерів у світі та загальний обсяг їхніх статків у 2019 році досягли рекордних показників у порівнянні з 2018 роком, коли ці показники, навпаки, опустилися.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із покликанням на дані аналітичної компанії Wealth-X, яка представила так званий "Перепис мільярдерів".
Цікаві амбіції: Berkshire Hathaway нового покоління: провідний мільярдер хоче створити двійника компанії Баффета
Число мільярдерів та їхні статки: останні дані
- У 2019 році у світі нараховувалося 2825 мільярдерів. Це на 221 (8,5%) більше, ніж у 2018 році.
- Загальний обсяг статків мільярдерів збільшився на 10,3% у розрахунку на рік і досягнув 9,4 трильйона доларів.
- У 2018 році кількість мільярдерів у світі знизилося на 5,4%, а загальна сума їхніх статків опустилася на 7%, про що свідчать дані Wealth-X.
Чому зросла кількість мільярдерів у світі?Зростання числа найбагатших людей світу, попри зниження темпів росту економіки, складну геополітичну ситуацію (туту варто згадати торгову війну між США і Китаєм, Brexit), відбулося завдяки позитивній динаміці фінансових ринків.
Кількість мільярдерів за регіонами
У 2019 році в Північні Америці нараховувалося 834 мільярдери, що на 11,2% більше, ніж роком раніше. Загальний розмір їхніх статків становив 3,5 трильйона доларів – на 13,8% більше, ніж у 2018 році.
Кількість мільярдерів в Азії у 2019 році становило 758 осіб – на 12% більше, ніж у 2018 році. Загальний обсяг статків – 2,4 трильйона доларів – зростання на 11%.
Успішна стратегія: Фінансові успіхи: британський хедж-фонд подвоїв доходи інвесторів попри кризу
З-поміж країн лідерами за кількістю мільярдерів у 2019 році є США (788 осіб) і Китай (342 особи). До інших міст-лідерів належать:
- Нью-Йорк: 113 мільярдерів.
- Гонконг: 96 осіб.
- Сан-Франциско: 77 осіб.
- Пекін: 57 мільярдерів.
Як пандемія у 2020 році вплине на кількість і статки мільярдерів
В дослідженні Wealth-X також проаналізовано статки мільярдерів у 2020 році з урахуванням пандемії коронавірусу та її негативних наслідків для світової економіки та фондових ринків.
-
На біржу виходить провідний виробник ліків від раку: що відомо про IPO Fusion Pharmaceuticals25 червня , 12:33
-
Virgin Galactic вдруге протестувала корабель VSS Unity: як змінилася ціна акцій компаній28 червня , 19:04
-
Економіка Європи різко зросла в червні: про що говорять останні аналітичні дані26 червня , 10:27