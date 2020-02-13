Кількість багатіїв у світі зросла на 10% всього за рік: дослідження

Число "дуже багатих людей" (very-high-net-worth, VHNW) світу з кожним роком зростає. У 2019-му воно збільшилося на рекордних 10%, досягнувши 2,7 мільйона осіб.

Рівень матеріального забезпечення людей, річний дохід яких становить від 5 до 30 мільйонів доларів, у минулому році також зріс на 10%, пише "Інтерфакс-Україна" із покликанням на Wealth-X. Загальний обсяг їхніх статків за 2019 рік становить 26,6 трильйона доларів.

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У 2018 році кількість найбагатших людей світу зросла тільки на 1% у порівнянні з попереднім роком.

Глобальне зростання добробуту людства спричинено зміною курсу світових центральних банків у бік грошово-кредитного стимулювання. Це і стало рушійною силою для підвищення активності інвесторів і фондових ринків.

Де живуть багаті люди: статистика 2019 року за континентами

Північна Америка – 1,05 мільйона осіб із загальним розміром статків у 10,3 мільярда доларів.

Азія – 723,79 тисячі осіб.

Європа – 678,37 тисячі осіб.

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Країни-лідери за кількістю заможного населення

США – 969,075 тисячі осіб.

969,075 тисячі осіб. Китай – 259,83 тисячі осіб.

Далі в рейтингу: Японія, Німеччина та Франція.

Серед 10 міст-лідерів минулого року за кількістю заможного населення шість – американські, два – європейські та два – азійські. Зокрема, на першому місці знаходиться Нью-Йорк (110,17 тис. осіб), на другому – Токіо (73,845 тис. осіб), а на третьому – Гонконг (64,855 тис. осіб). Четверте й п’яте місця посіли європейські столиці – Лондон і Париж.