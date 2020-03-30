Китайський регулятор дав більше повноважень іноземним інвесторам

Комісія з регулювання цінних паперів КНР остаточно дозволила фінансовим холдингам Goldman Sachs і Morgan Stanley взяти на себе більшість у частці китайських підприємств.

Пекін все більше відкриває свої кордони для зовнішнього бізнесу, повідомляє PYMNTS.com. Це спричинено новим коронавірусом, який негативно вплинув на економіку та бізнес-клімат Китаю.

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Як повідомляють, Goldman збільшив свої частки в Goldman Sachs Gao Hua Securities з 33% до 51%. Morgan Stanley, своєю чергою, збільшив свою частку в Morgan Stanley Huaxin Securities з 49% до 51%. Таким чином, американські банки зможуть збільшити свою присутність у Китаї та налагодити кращу взаємодію з іншими світовими підприємствами.

У 2004 Goldman створив спільне підприємство з пекінською компанією Gao Hua Securities. Підприємство консультує клієнтів щодо процедури укладення угод, андеррайтингу облігацій.

Компанія Morgan Stanley Huaxin Securities була започаткована у 2011 році. Із-поміж її послуг: андеррайтинг, торгівля облігаціями, управління спонсорським капіталом.

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У 2018 році Китай посилив обмеження для представників іноземного бізнесу, який володіє цінними паперами місцевих підприємств обсягом у понад 51%. До цього закордонні компанії могли володіти пакетом акцій китайських фірм обсягом до 49%.

Першим банком, якому регулятори КНР дозволили володіти більшістю акцій того чи того китайського підприємства, став швейцарський UBS. Американський JPMorgan і японський Nomura Holdings отримали такий дозвіл у минулому році. Заявка Credit Suisse ще в процесі розгляду.

Goldman Sachs і Morgan Stanley отримали дозволи китайського регулятора в непростий час. Адже зараз влада Китаю намагається обмежити доступ до країни іноземців через побоювання нового спалаху коронавірусу. Як відомо, країні нещодавно вдалося оговтатися від смертельного захворювання. А нові випадки інфікування коронавірусом спостерігаються в осіб, які прибули із-за кордону.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу