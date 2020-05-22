Усі інвестують у Jio: як індійський оператор залучив майже 9 млрд доларів усього за місяць

KKR, міжнародна інвестиційна компанія з центральним офісом у Нью-Йорку, хоче вкласти гроші в індійського оператора мобільного зв’язку Jio Platforms, який належить холдингу Reliance Industries Ltd. Інвестфірма долучилася до ініціативи з перетворення мобільного оператора у глобального цифрового гіганта.

KKR веде перемовини про купівлю акцій Jio Platforms на суму 1,5 мільярда доларів, пише PYMNTS із покликанням на The Financial Times. За таких умов ринкова капіталізація мобільного оператора зросте до 65 мільярдів доларів.

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Усе про інвесторів Jio Platforms

У неділю, 17 травня, ще один приватний інвестиційний фонд – General Atlantic – вклав 870 мільйонів доларів у Jio Platforms в обмін на отримання 1,3% у індійській компанії.

– вклав у Jio Platforms в обмін на отримання 1,3% у індійській компанії. Facebook теж заплатив 5,7 мільярда доларів за 10-відсотковий пакет акцій фірми, що належить найбагатшій людині Індії – Мукешу Амбані.

А вже через два тижні приватна інвестиційна компанія Silver Lake вклала у Jio Platforms 750 мільйонів доларів .

. Ще 1,5 мільярда доларів індійська компанія залучила від приватного фонду Vista Equity Partners.

Таким чином, із 22 квітня Reliance зібрала близько 8,8 мільярда доларів із чотирьох стратегічних інвесторів, продавши близько 15% у Jio.

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Завдяки інвестиціям інших підприємств Jio Platforms зможе знизити боргове навантаження материнського холдингу Reliance. Зараз ця сума становить близько 21 мільярда доларів, і компанія має повністю погасити цей борг до березня 2021 року.

Jio Platforms – що відомо про компанію? Заснована у 2017 році і є найбільшим оператором мобільного зв’язку в Індії. Кількість абонентів становить 388 мільйони осіб. Засновником компанії є Мукеш Амбані, який водночас очолює конгломерат Reliance Industries Ltd. – найбільша індійська компанія за розміром ринкової капіталізації. Окрім надання послуг зв’язку громадянам Індії, Jio Platforms має власний платіжний сервіс під назвою JioMoney.



Материнська компанія Jio Platforms, Reliance Industries Ltd., володіє низкою сервісів, із-поміж яких: музична платформа JioSaavn, майданчик для трансляції ТБ-програм JioTV та платіжний сервісу JioPay.